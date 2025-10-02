Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LALIGA, premiado en los Leaders Under 40 por su rol en la transformación del fútbol

Los Leaders Sport Awards, que celebran su décima edición, premian a los principales líderes menores de 40 años que han impulsado el avance del deporte a nivel global. En esta exclusiva lista, compuesta solo por 30 ejecutivos internacionales, Jaime Blanco ha sido reconocido por su papel transformador en la modernización y profesionalización del fútbol español, entre otros aspectos gracias a su rol en el proyecto LALIGA Impulso y la posterior creación de la Oficina de Clubes.

El proyecto estratégico de LALIGA Impulso, que ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros, contempla que los fondos que recibe cada club se destinen al crecimiento estructural en áreas clave como infraestructuras, comunicación, internacionalización, transformación digital, marca, recursos humanos o marketing, entre otras. Un modelo innovador que ha permitido a LALIGA y a sus clubes sentar las bases de un futuro más sólido y competitivo desde su implantación.

En este contexto, el currículum de Jaime Blanco refleja su trayectoria en la gestión deportiva, destacando su capacidad de liderazgo y enfoque estratégico. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y con un Máster Internacional en Negocios CECO-ICEX, Blanco ha impulsado la transformación del fútbol español desde distintas posiciones en LALIGA.

Desde su incorporación en 2018, desempeñó un papel clave en la gestión de recursos durante la crisis de la covid-19 y en la implementación de LALIGA Impulso. Su labor en la modernización y profesionalización de los clubes españoles le llevó a dirigir la Oficina de Clubes en 2024, donde lidera un equipo de 25 expertos. Bajo su dirección, se han ejecutado más de 130 proyectos en áreas como infraestructuras, digitalización, internacionalización, marketing y recursos humanos, redefiniendo el modelo de relación entre LALIGA y sus clubes.

De esta forma, Blanco se convierte así en el segundo ejecutivo de LALIGA en recibir este prestigioso reconocimiento, después de Óscar Mayo, quien fue incluido en la lista Leaders Under 40 en 2023, cuando ocupaba el cargo de director general ejecutivo de LALIGA. Mayo fue reconocido por su papel fundamental en la expansión global de la organización y en la transformación estratégica del fútbol profesional español.

La lista de este año también incluye directivos de clubes, organismos internacionales y empresas punteras en el mundo del deporte como YouTube, NBA, Relevent, Concacaf o los San Francisco 49ers.