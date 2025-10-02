Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre
Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales
Redacción
El directivo de agencias de comunicación, Gerardo Mariñas, publica su nuevo libro, 'El Cambio Permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', una obra que combina reflexión estratégica y herramientas prácticas para comprender y liderar en un mundo marcado por la transformación continua.
En un contexto en el que la innovación, la disrupción tecnológica y los cambios sociales, políticos y empresariales redefinen constantemente las reglas del juego, Mariñas ofrece un enfoque innovador para convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva. Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales y recursos aplicables que ayudan a:
- Comprender el cambio y aprovecharlo como motor de transformación.
- Desarrollar estrategias adaptativas para empresas y organizaciones.
- Implementar un modelo de gestión ágil y eficaz.
- Reforzar la resiliencia individual y colectiva en entornos dinámicos.
'El Cambio Permanente' trasciende el ensayo teórico y se convierte en una guía práctica para líderes, organizaciones y profesionales que buscan afrontar la incertidumbre con confianza. Entre los temas principales, destacan:
- El modelo de análisis e interpretación de los diferentes tipos de cambio y su efecto en una organización
- El nuevo paradigma del liderazgo: más humano, inclusivo y empático.
- La cultura de la adaptabilidad: cómo construir organizaciones ágiles y resilientes.
- La tecnología como motor de disrupción: inteligencia artificial, digitalización y automatización como catalizadores de nuevos modelos de negocio.
En palabras del propio autor: “El cambio ya no es una etapa, es el estado natural en el que nos movemos. Este libro es una invitación a comprenderlo, abrazarlo y gestionarlo con confianza”.
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Diagnóstico del arbolado en Córdoba: 87.218 árboles, exceso de naranjos y podas inadecuadas
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas