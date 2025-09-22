Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad es la nueva pasarela

El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

Redacción

Madrid

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.

Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.

Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.

La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents