Uniendo fuerzas para hacer frente a la primera causa de muerte en el mundo: el cáncer

El 5 de septiembre el equipo europeo de la iniciativa Country 2 Country 4 Cancer (C2C4C) de Bristol Myers Squibb (BMS) dio el pistoletazo de salida a la 12ª edición de este proyecto en el que durante 18 días los más de 95 corredores de 19 países, que han entrenado muy duro durante los últimos 5 meses, recorrerán, por cada equipo, cerca de 360km en 3 días con el objetivo de apoyar la investigación frente al cáncer.

Hace 12 años, la primera edición del C2C4C tenía lugar en Estados Unidos, donde las siglas significan Coast 2 Coast 4 Cancer. En 2016 se unieron corredores europeos, en 2021 Japón y Latinoamérica en 2022. El C2C4C se ha convertido en una tradición con un gran propósito detrás para BMS, habiéndose donado, hasta la fecha, más de 19 millones de dólares en todo el mundo para la investigación del cáncer.

Del 5 al 22 de septiembre, los empleados de BMS de los equipos europeos recorrerán en bicicleta casi 2.200 kilómetros en total desde Múnich (Alemania) hasta Londres (Reino Unido). Su objetivo es recaudar fondos para organizaciones europeas que trabajan para hacer frente al cáncer, primera causa de muerte en el mundo, y que son miembros de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC). Tan solo en Europa, BMS donará hasta 200.000 dólares a la UICC para apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de los ciclistas. Desde 2016, se han donado más de 3,7 millones de dólares a organizaciones benéficas en Europa a través del recorrido C2C4C.

Ayer, domingo 14 de septiembre, comenzó el turno del equipo hispano-portugués. Los 9 corredores cubrirán hasta mañana, 16 de septiembre, los más de 360km que separan Girona, donde comienza la carrera, de Toulouse, donde entregarán el testigo al equipo francés. Para ellos, sus motivaciones para unirse a esta iniciativa son muy diversas. Algunos montan en honor a aquellos que han perdido la vida a causa del cáncer o que están luchando actualmente contra la enfermedad. Otros han experimentado un diagnóstico de cáncer ellos mismos.

Los fondos obtenidos se donarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que lleva años trabajando en la prevención, la sensibilización y la investigación frente al cáncer. El cáncer continúa siendo la principal causa de muerte en el mundo y tan solo en España, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, se registrarán más de 296.103 casos, un 3,3% más que en 2024.1

“El C2C4C nos une, fomentando el trabajo en equipo en honor a nuestros amigos, familiares y los innumerables pacientes con cáncer a quienes nos esforzamos en apoyar diariamente a través de nuestro trabajo", afirmó Ignacio Navarrete, responsable del área de Hematología de BMS en España y Portugal y capitán del equipo hispano-portugués de este año.

En Europa, participan empleados de 19 países: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Un empleado de Grecia participará en el recorrido por primera vez.

