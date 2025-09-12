La "pasión por el café" se instala en Madrid
Starbucks Bernabéu hace del café una emoción para todos los sentidos
Redacción
En España se toman cada año alrededor de 14.000 millones de tazas de café, y una gran parte de ellas tienen como escenario a Madrid. De hecho, seis de cada diez madrileños son consumidores habituales, lo que coloca a la ciudad entre las tres primeras de España en consumo. Unos datos que confirman a la capital como el enclave perfecto para abrir un nuevo espacio dedicado al café, pensado para ofrecer experiencias únicas e inmersivas. De la mano de Starbucks y en el Bernabéu nace un nuevo espacio con más de 900 m2 en el que se unen arte y café. Los visitantes recorrerán a través de un arco digital con una narrativa visual en tres dimensiones el viaje del café desde el grano hasta la taza. Una estética impresionista inspirada en el estilo de Sorolla. Una oferta inmersiva que va mucho más allá de un tributo al café y se convierte en una carta de amor a Madrid. Según el director general de Starbucks Iberia Antonio Romero. “Madrid es una ciudad única. Para nosotros es un orgullo rendirle homenaje con este local. Con la apertura de este espacio en el Bernabéu queremos mostrar todo lo que representa Starbucks hoy: innovación, sostenibilidad y un firme compromiso con la comunidad”.
En los últimos años Starbucks ha realizado importantes innovaciones y ha mantenido su apuesta por el talento y la experiencia del cliente. Ahora, da un paso más con la apertura de un espacio perfecto para los amantes del café, que podrán explorar el arte y la ciencia cafetera de una manera imaginativa. Se trata de una propuesta gastronómica diferencial. Todo ello envuelto en un entorno que permite a los visitantes disfrutar de unas vistas exclusivas del Bernabéu. Arte y diseño, concebido como un homenaje a Madrid. El director general de Starbucks Iberia considera “esta flagship es mucho más que una tienda. Es la consolidación de 20 años de trabajo de la marca en España. Es sin duda, una declaración de intenciones para el futuro de Starbucks en nuestro país. Queremos elevar la experiencia del café, pero sin olvidarnos de nuestros orígenes. Su ubicación en el Bernabéu no es casual: es un enclave estratégico, con un enorme impacto de visitantes, que nos permite proyectar la marca a nivel internacional desde el corazón de Madrid”.
Pasión por el café, pasión por Madrid es una experiencia sensorial para todos aquellos que viven o visiten la capital.
