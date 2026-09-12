La Virgen de Villaviciosa recorre este domingo las calles del barrio de San Lorenzo en Córdoba

La procesión de Nuestra Señora de Villaviciosa tendrá lugar este domingo, día 13, con salida desde la parroquia de San Lorenzo. La imagen recorrerá distintas calles del entorno de la parroquia en una jornada marcada por uno de los momentos más significativos de la procesión: la estación ante el Beato Cristóbal de Santa Catalina, en la cercana iglesia hospital de Jesús Nazareno.

La visita al templo tendrá un carácter especialmente simbólico, ya que el Beato Cristóbal de Santa Catalina es cotitular de la hermandad de Villaviciosa. Durante este momento de la procesión se llevará a cabo una ofrenda floral ante su imagen, dentro del vínculo que une a ambas devociones.

Horario y recorrido del cortejo

El cortejo partirá a las 19.30 horas desde la parroquia de San Lorenzo y seguirá el siguiente itinerario: plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa, Buen Suceso, estación ante el Beato Cristóbal de Santa Catalina en la iglesia hospital de Jesús Nazareno, San Agustín, Montero, San Juan de Letrán, Jesús del Calvario y plaza de San Lorenzo, para regresar finalmente al templo. La entrada de Nuestra Señora de Villaviciosa en la parroquia de San Lorenzo está prevista para las 21.45 horas, poniendo el punto final a la procesión.

En el apartado musical, el acompañamiento volverá un año más a correr a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza de Córdoba, que pondrá sus sones al recorrido de la Virgen de Villaviciosa, mientras que el paso estará dirigido por Fernando Chiachío, capataz encargado de comandar la cuadrilla de costaleros de la hermandad.