Cofradías
Todo listo para la Presentación de la Virgen del Rayo tras su restauración
La especialista encargada de desarrollar los trabajos, Ana Infante de la Torre, ofrecerá una conferencia el martes 15 de septiembre en la que explicará los detalles de la intervención
La hermandad del Descendimiento presentará el próximo martes 15 de septiembre los trabajos de restauración realizados sobre su titular letífica, Nuestra Señora de los Dolores y del Rayo, una intervención que se ha prolongado durante cinco meses.
La presentación tendrá lugar coincidiendo con la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen y contará con la presencia de la imagen en el templo. La especialista encargada de desarrollar los trabajos, Ana Infante de la Torre, ofrecerá a las 21.30 horas una conferencia en la que explicará los detalles de la intervención y las actuaciones llevadas a cabo durante estos meses.
Expuesta en veneración el 16 de septiembre
Los actos continuarán el miércoles 16 de septiembre, cuando Nuestra Señora de los Dolores y del Rayo permanecerá expuesta en veneración desde las 11.00 hasta las 19.00 horas.
Al día siguiente, jueves 17 de septiembre, dará comienzo el triduo en honor de la cotitular de la hermandad del Descendimiento, unos actos que culminarán el próximo 27 de septiembre con la salida procesional de la imagen por las calles del Campo de la Verdad.
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