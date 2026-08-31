La hermandad de la Merced presenta la saya del Cincuentenario

La hermandad de la Merced continua con los actos conmemorativos del 50 aniversario de la bendición de su titular mariana Santa María de la Merced, así este lunes ha tenido lugar la presentación y bendición de la Saya del Cincuentenario, una nueva pieza destinada a enriquecer el patrimonio de la corporación y concebida como legado de esta efeméride.

El acto se ha celebrado en la parroquia de San Antonio de Padua, sede canónica de la hermandad, donde se ha dado a conocer esta nueva saya, donada por numerosos hermanos de la corporación con motivo del cincuenta aniversario de la bendición de la Dolorosa.

La pieza ha sido diseñada y realizada en Granada por el bordador José Manuel Martínez Hurtado, siguiendo un diseño de marcado carácter barroco en el que se combinan motivos arquitectónicos y vegetales con eslabones de cadenas y el escudo mercedario, presente en la cinturilla como referencia a la Orden de la Merced, redentora de cautivos, cuyo título ostenta la titular mariana de la hermandad de la Merced.

La saya ha sido ricamente bordada a realce con hilo de oro fino y sedas sobre soporte de tisú de plata, una elección cromática pensada para armonizar con el manto de salida de la Virgen y con las piezas utilizadas en sus cultos internos.

La saya del Cincuentenario de la hermandad de la Merced. / Córdoba

Para su ejecución se han empleado diversas técnicas tradicionales del bordado en oro, entre ellas los grillos, la media honda, la puntita, las cartulinas, la hojilla y la mosqueta simple y doble. A estos recursos se suman huevecillos, espiguillas y pedrería en color azul, incorporados especialmente en las mangas y la parte baja de la saya.

Las mangas han quedado rematadas con una blonda de punto de España, realizada artesanalmente a bolillo en hilo de oro. Asimismo, los manguitos se han confeccionado con un encaje de punto de aguja del siglo XIX.

La nueva saya, junto al ajuar de la Dolorosa de San Antonio de Padua, se podrá contemplar durante estos días en la Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, dentro de la exposición Eterna Merced: Cincuenta años de historia, arte y devoción, una muestra que será inaugurada el 1 de septiembre a las 20.30 horas y que se suma al programa de actos organizado con motivo de esta significativa efeméride.

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Con esta nueva saya, la hermandad de la Merced incorpora a su ajuar una obra de especial significado, vinculada directamente a la celebración de los cincuenta años de su titular y destinada a permanecer como testimonio material de una efeméride tan señalada en la historia de la corporación del Lunes Santo.