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El Nazareno planteará a sus hermanos volver a la Madrugada de Córdoba: «Supondrá recuperar una parte esencial de nuestro sello propio»

La hermandad someterá a votación el 27 de septiembre el cambio de horario para salir en la tarde-noche del Jueves Santo y acceder a la Carrera Oficial a las 00:00 horas del Viernes Santo

Estación de penitencia de la cofradía del Nazareno la pasada Semana Santa.

Estación de penitencia de la cofradía del Nazareno la pasada Semana Santa. / Lola Ruiz

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La Hermandad del Nazareno de Córdoba someterá a la decisión de sus hermanos una propuesta para modificar el horario de su estación de penitencia y regresar a una franja horaria que la corporación considera estrechamente vinculada a su historia y a su carácter penitencial. Así lo ha comunicado oficialmente la propia hermandad, que celebrará una asamblea general extraordinaria el próximo 27 de septiembre para abordar y aprobar, si procede, el cambio.

La propuesta parte de una posibilidad planteada a la cofradía por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba para que el Nazareno pueda iniciar su estación de penitencia en la Carrera Oficial a las 00.00 horas del Viernes Santo.

Para hacer posible ese horario, la hermandad llevará a sus hermanos una modificación que supondría comenzar la estación de penitencia durante la tarde-noche del Jueves Santo, adaptando tanto el recorrido como la organización del cortejo a esta nueva configuración.

El regreso del Nazareno a la Madrugada

«Supondrá recuperar una parte esencial del sello propio que históricamente ha distinguido a nuestra Corporación, reforzando el carácter penitencial y el profundo significado espiritual que siempre ha definido nuestra presencia en la Semana Santa de Córdoba», explica la hermandad en el comunicado dirigido a sus hermanos.

El Nazareno defiende que la Madrugada de Córdoba ofrece unas condiciones especialmente vinculadas a la forma de entender su estación de penitencia. La corporación destaca el «recogimiento, silencio y oración» de esta franja horaria y su identificación con la advocación de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

«Recuperar nuestra presencia en ese marco horario supone preservar una herencia recibida y proyectarla hacia el futuro, fortaleciendo la personalidad e identidad de la Cofradía», señala el comunicado.

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La propuesta supone, por tanto, abrir la puerta a que el Nazareno recupere una estampa históricamente ligada a la cofradía y a la propia Semana Santa cordobesa, aunque la decisión definitiva estará en manos de los hermanos.

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