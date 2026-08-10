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San Lorenzo vuelve a las calles del barrio entre la música y el calor de los vecinos

La procesión estuvo acompañada por los sones de la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio de Rute

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba

A. J. González

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Francisco Mellado

Córdoba

En la noche de este lunes las campanas de la parroquia de San Lorenzo volteaban anunciando al barrio que San Lorenzo estaba a punto de salir. Era el instante esperado, ese momento en el que las puertas del templo se abren y la imagen se acerca a unas calles que, un año más, aguardaban su llegada.

Este año, la víspera había tenido además un significado muy especial. Por primera vez, los vecinos se habían reunido a las doce de la noche para felicitar a San Lorenzo, dando así la bienvenida al día grande.

Claveles rojos para adornar el paso

Poco a poco, el cortejo fue partiendo desde la parroquia de San Lorenzo para recorrer las principales calles del barrio. En el fondo del templo comenzaba a vislumbrarse el paso dorado, adornado con claveles rojos e iluminado por distintos puntos de luz.

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba en su tradicional procesión de agosto

San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba en su tradicional procesión de agosto

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San Lorenzo Mártir recorre las calles de Córdoba en su tradicional procesión de agosto / A.J. GONZÁLEZ

Entre los destellos emergía la imagen de San Lorenzo, que avanzaba lentamente hacia la puerta del templo. La escena concentraba todas las miradas mientras el paso se abría camino hasta la calle, donde ya esperaba el barrio para acompañarlo durante su recorrido.

San Lorenzo, arropado por numerosos vecinos y cofrades

Una vez fuera de la parroquia, San Lorenzo comenzó a recorrer las principales calles, arropado por numerosos vecinos y cofrades que, pese al calor, se habían acercado al barrio para acompañar al santo en su procesión. Una procesión que contó con los sones de la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio de Rute.

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Así, entre la música y el calor de los vecinos, San Lorenzo volvía a recorrer las calles en una noche en la que la tradición volvió a hacerse presente y en la que, una vez más, las calles se convirtieron en punto de encuentro para celebrar juntos una jornada tan señalada en el castizo barrio que lleva su nombre.

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