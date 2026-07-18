Una exposición, un procesión y celebraciones litúrgicas marcan el 8º Centenario del Tránsito de San Francisco en Córdoba

La familia franciscana presente en la Diócesis de Córdoba ha dado a conocer el amplio programa de actos organizado con motivo del 8º Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, una conmemoración que se desarrollará a lo largo de 2026 y que reunirá celebraciones litúrgicas, una procesión extraordinaria, una exposición patrimonial y diversas iniciativas destinadas a acercar el legado espiritual, artístico y cultural del santo de Asís a toda la sociedad cordobesa.

El Año Jubilar fue inaugurado el pasado 8 de febrero de 2026 con una solemne celebración en la iglesia conventual de las Hermanas Capuchinas, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, y acompañada por el coro de la hermandad Franciscana de la Soledad.

Como parte de las celebraciones, la organización ha dispuesto la señalización de los templos jubilares mediante una pancarta identificativa, con el fin de facilitar a los fieles la obtención de la indulgencia plenaria durante este año de gracia.

Quinario itinerante

Uno de los principales actos religiosos será el Solemne Quinario en honor a San Francisco, que se celebrará del 29 de septiembre al 3 de octubre, siempre a las 19.30 horas, recorriendo distintos templos y comunidades franciscanas de la diócesis.

Las celebraciones comenzarán el 29 de septiembre en la parroquia de Santa María de Guadalupe, continuarán el 30 de septiembre en el convento de Santa Cruz de las Hermanas Clarisas, seguirán el 1 de octubre con los Hermanos de la Cruz Blanca y concluirán el 2 de octubre en el convento del Santo Ángel, de los Hermanos Menores Capuchinos.

Procesión extraordinaria y celebración del Tránsito

El momento central del Año Jubilar tendrá lugar el 3 de octubre, con la celebración del Tránsito de San Francisco.

A las 17.00 horas partirá una procesión desde la parroquia de San Francisco y San Eulogio, primer templo franciscano de la ciudad, hasta la Santa Iglesia Catedral.

Posteriormente, a las 19.00 horas, el obispo de Córdoba presidirá en el altar mayor de la Catedral la solemne celebración del Tránsito, durante la cual se escenificará el momento de la muerte de San Francisco, una tradición profundamente arraigada en las comunidades franciscanas. La representación correrá a cargo del grupo de teatro San Francisco Solano, de Montilla, dirigido por Gloria Velasco, con el acompañamiento de la soprano Elena Bautista Sánchez.

Finalizada la ceremonia, la imagen de San Francisco regresará a su templo en procesión. Para esta ocasión procesionará la imagen de San Francisco de Asís del convento del Santo Ángel, una talla de principios del siglo XVIII perteneciente a la escuela granadina, recientemente restaurada por Carmen Isabel Bernal, que será portada sobre el paso de María Santísima en su Soledad, de la iglesia franciscana de Santa María de Guadalupe. El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella, de Córdoba.

Solemnidad de San Francisco

Las celebraciones culminarán el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, cuando cada una de las congregaciones franciscanas de la diócesis celebrará la solemnidad junto a sus respectivas comunidades parroquiales y religiosas.

Una gran exposición sobre el legado franciscano

Dentro del programa conmemorativo destaca también la exposición El Señor me dio… El legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba, que permanecerá abierta en la Santa Iglesia Catedral del 10 de septiembre al 18 de octubre de 2026.

La muestra ofrecerá un recorrido por ocho siglos de presencia franciscana en la diócesis, poniendo en valor su patrimonio espiritual, artístico y cultural mediante pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, documentos y otros bienes conservados en conventos, parroquias, monasterios y hermandades vinculadas al santo de Asís.

El comisariado de la exposición ha sido confiado al historiador del arte Alfonso M. Muñoz Rodríguez, especialista en patrimonio y espiritualidad franciscana.

La muestra que se celebrará en la ampliación de Almanzor reunirá piezas procedentes de la Catedral de Córdoba, conventos de Capuchinas, Clarisas y Concepcionistas, comunidades de Hermanos Menores Capuchinos y Franciscanos, la parroquia de San Francisco y San Eulogio y distintas hermandades de la provincia, entre ellas las de la Vera Cruz de Bujalance, la Paz y Esperanza, María Santísima en su Soledad y el Císter de Córdoba.

Apoyo institucional

La organización ha destacado la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba, así como el respaldo económico de la Diputación Provincial de Córdoba, que financiará íntegramente los seguros, transporte, montaje e impresión de la exposición y editará posteriormente un libro-catálogo conmemorativo de la efeméride.

Asimismo, Kutxabank participa como entidad colaboradora en la financiación del proyecto.

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La familia franciscana ha agradecido el respaldo recibido por las instituciones y ha mostrado su deseo de que este Año Jubilar constituya "un hermoso testimonio de comunión franciscana y de servicio a la Iglesia y a la cultura", invitando a cordobeses y visitantes a participar en las distintas actividades organizadas con motivo del 8º Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís.