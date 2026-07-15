Devoción popular
Córdoba se vuelca con la Virgen del Carmen: horarios y recorridos de las procesiones de Puerta Nueva y San Cayetano este jueves
Las dos hermandades carmelitas de Córdoba sacarán sus imágenes a las calles en dos procesiones independientes que comenzarán a las nueve de la noche
La festividad de la Virgen del Carmen, este jueves 16 de julio, volverá a tener un destacado protagonismo en Córdoba con las dos procesiones más esperadas de la jornada: las organizadas por la hermandad del Carmen de Puerta Nueva y por la Archicofradía del Carmen coronada de San Cayetano. Ambas imágenes recorrerán las calles de la ciudad a partir de las nueve de la noche, congregando a numerosos devotos en torno a una de las advocaciones marianas con mayor arraigo.
Procesión de la Virgen del Carmen de Puerta Nueva
La hermandad del Carmen de Puerta Nueva iniciará su salida procesional a las 21.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. El cortejo recorrerá distintos enclaves de la zona de la Ajerquía cordobesa en un itinerario que permitirá acompañar a la imagen por calles con gran tradición cofrade.
Lugar de salida y entrada: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
- Puerta Nueva
- Ronda de Andújar
- Arroyo de San Lorenzo
- Santa María de Gracia
- Virgen de Villaviciosa
- Plaza Poeta Juan Bernier
- Buen Suceso
- Isaac Peral
- Realejo
- Muñices
- Plaza de la Magdalena
- Magdalena
- Francisco Borja Pavón
- Alfonso XII
- Puerta Nueva
- Entrada en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
Acompañamiento musical: Banda de Música Tubamirum, de Cañete de las Torres.
Procesión de la Virgen del Carmen Coronada de San Cayetano
Por su parte, la Archicofradía del Carmen Coronada de San Cayetano también comenzará su estación procesional a las 21.00 horas desde la iglesia de San Cayetano. La corporación volverá a llevar a sus titulares por un recorrido que unirá el entorno del templo carmelita con lugares emblemáticos del centro de Córdoba y el barrio de Santa Marina.
Como novedad destacada, la imagen de Santa Teresa de Jesús, que acompaña al cortejo, procesionará portando su hábito de gala completamente restaurado por Juan Pablo Morales.
Hora de salida: 21.00 horas
Hora prevista de entrada: 00.30 horas
Lugar de salida y entrada: Iglesia de San Cayetano
- Cuesta de San Cayetano
- Ollerías
- Torre de la Malmuerta
- Jardines de Colón
- Torres Cabrera
- Plaza de Capuchinos
- Cuesta del Bailío
- Alfaros
- Puerta del Rincón
- Pasaje de la Estrella
- Plaza Conde de Priego
- Mayor de Santa Marina
- Colodro
- Ollerías
- Cuesta de San Cayetano
- Entrada en la iglesia de San Cayetano
Acompañamiento musical:
Santa Teresa de Jesús irá acompañada por el quinteto Gregis Mater. Nuestra Señora del Carmen contará con la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras.
Con estas dos salidas procesionales, Córdoba volverá a rendir homenaje a la Virgen del Carmen, una devoción profundamente vinculada a la tradición carmelita y a la vida cofrade de la ciudad.
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