Córdoba se vuelca con la Virgen del Carmen: horarios y recorridos de las procesiones de Puerta Nueva y San Cayetano este jueves

La festividad de la Virgen del Carmen, este jueves 16 de julio, volverá a tener un destacado protagonismo en Córdoba con las dos procesiones más esperadas de la jornada: las organizadas por la hermandad del Carmen de Puerta Nueva y por la Archicofradía del Carmen coronada de San Cayetano. Ambas imágenes recorrerán las calles de la ciudad a partir de las nueve de la noche, congregando a numerosos devotos en torno a una de las advocaciones marianas con mayor arraigo.

Procesión de la Virgen del Carmen de Puerta Nueva

La hermandad del Carmen de Puerta Nueva iniciará su salida procesional a las 21.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. El cortejo recorrerá distintos enclaves de la zona de la Ajerquía cordobesa en un itinerario que permitirá acompañar a la imagen por calles con gran tradición cofrade.

Lugar de salida y entrada: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Puerta Nueva Ronda de Andújar Arroyo de San Lorenzo Santa María de Gracia Virgen de Villaviciosa Plaza Poeta Juan Bernier Buen Suceso Isaac Peral Realejo Muñices Plaza de la Magdalena Magdalena Francisco Borja Pavón Alfonso XII Puerta Nueva Entrada en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Acompañamiento musical: Banda de Música Tubamirum, de Cañete de las Torres.

La Virgen del Carmen Coronada de San Cayetano, el año pasado. / Víctor Castro

Procesión de la Virgen del Carmen Coronada de San Cayetano

Por su parte, la Archicofradía del Carmen Coronada de San Cayetano también comenzará su estación procesional a las 21.00 horas desde la iglesia de San Cayetano. La corporación volverá a llevar a sus titulares por un recorrido que unirá el entorno del templo carmelita con lugares emblemáticos del centro de Córdoba y el barrio de Santa Marina.

Como novedad destacada, la imagen de Santa Teresa de Jesús, que acompaña al cortejo, procesionará portando su hábito de gala completamente restaurado por Juan Pablo Morales.

Hora de salida: 21.00 horas

Hora prevista de entrada: 00.30 horas

Lugar de salida y entrada: Iglesia de San Cayetano

Cuesta de San Cayetano Ollerías Torre de la Malmuerta Jardines de Colón Torres Cabrera Plaza de Capuchinos Cuesta del Bailío Alfaros Puerta del Rincón Pasaje de la Estrella Plaza Conde de Priego Mayor de Santa Marina Colodro Ollerías Cuesta de San Cayetano Entrada en la iglesia de San Cayetano

Acompañamiento musical:

Santa Teresa de Jesús irá acompañada por el quinteto Gregis Mater. Nuestra Señora del Carmen contará con la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras.

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Con estas dos salidas procesionales, Córdoba volverá a rendir homenaje a la Virgen del Carmen, una devoción profundamente vinculada a la tradición carmelita y a la vida cofrade de la ciudad.