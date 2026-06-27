El Cristo de la Confianza llegará a la Catedral de Córdoba el próximo Viernes de Dolores

La pro hermandad del Santísimo Cristo de la Confianza ha recibido la autorización del Cabildo Catedralicio para que el Santísimo Cristo de la Confianza realice por primera vez estación de penitencia ante el Santísimo Sacramento en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. La histórica cita tendrá lugar el próximo Viernes de Dolores, 19 de marzo de 2027.

La decisión, comunicada esta semana por la corporación, supone un hito en la trayectoria de la pro hermandad, que culmina un proceso de varios años de trabajo orientado a consolidar el proyecto cofrade y pastoral de la corporación.

Un hito que trasciende el ámbito patrimonial o histórico

La salida procesional del Cristo de la Confianza en su paso procesional marcará un antes y un después en la historia de la joven hermandad, al convertirse en la primera ocasión en la que la imagen acceda en estación de penitencia al primer templo de la diócesis. Desde la junta de gobierno se subraya que este acontecimiento trasciende el ámbito patrimonial o histórico, al entenderse como “una manifestación pública de fe y un acto de testimonio cristiano”.

En el comunicado, firmado por el párroco y consiliario, Francisco Jesús Granados Lara, junto al hermano mayor y la junta de gobierno, la corporación expresa su agradecimiento al obispo de Córdoba, al deán presidente de la Catedral, al Cabildo Catedralicio, a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, así como a los sacerdotes, hermanos, instituciones y devotos que han respaldado este proceso.

Periodo de preparación para la estación de penitencia

Tras la concesión de la autorización, la pro hermandad inicia ahora un periodo de preparación de cara a la histórica estación de penitencia, durante el cual desarrollará distintos actos que serán anunciados en los próximos meses. Asimismo, la junta de gobierno hace un llamamiento a los hermanos para que participen activamente en este camino mediante la oración, el compromiso y la colaboración en la organización de la salida.

Cabe recordar que el Santísimo Cristo de la Confianza, obra del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci realizada en 1960 para la recién creada parroquia de Ciudad Jardín, ha experimentado en los últimos años un notable incremento de la devoción popular. Un momento especialmente significativo fue el histórico vía crucis celebrado en marzo de 2019, cuando la imagen recorrió por primera vez las calles del barrio tras varios intentos anteriores de impulsar un proyecto cofrade en torno al crucificado. Aquella salida supuso el germen del proceso que ha desembocado en la actual pro hermandad.