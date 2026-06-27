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Cofradías

El Carmen de San Cayetano impulsa la donación de órganos

El acto tuvo lugar en el primer ensayo de la cuadrilla de costaleros de la archicofradía

Costaleros de la Archicofradía del Carmen de San Cayetano.

Costaleros de la Archicofradía del Carmen de San Cayetano. / CÓRDOBA

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Francisco Mellado

Córdoba

En el marco de la igualá y primer ensayo de costaleros de la Archicofradía del Carmen de San Cayetano, la corporación quiso dar un paso más allá del ámbito estrictamente cofrade al invitar a los participantes a hacerse donantes de órganos, en un gesto de concienciación y compromiso con la vida.

Durante la jornada, los asistentes pudieron escuchar el testimonio de Manuel, un costalero sevillano que compartió su experiencia personal. «Todo comenzó cuando empecé a sentirme indispuesto y, al acudir al médico, me detectaron una estrechez en la arteria. Pocos meses después, tras salir de una de mis hermandades, me encontré muy mal y me dijeron que necesitaba un trasplante de corazón», relató.

Una reflexión sobre la importancia de comunicarlo a los familiares

Tras su intervención, Manuel repartió tarjetas de donante e invitó a los presentes a reflexionar sobre la importancia de compartir este deseo con familiares y allegados. «No sabemos si en algún momento nos puede tocar a nosotros o a alguien querido de nuestro entorno», recordó.

La Archicofradía del Carmen de San Cayetano agradeció su testimonio y cercanía con la cuadrilla de costaleros y hermanos, y pidió a la Virgen del Carmen que continúe acompañándole y le mantenga la salud.

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La corporación carmelita ya se encuentra preparando los detalles de la inminente novena a la Virgen del Carmen coronada, tras presentar hace una semana el cartel anunciador de este año, obra del pintor José Miguel González Morales, quien ha concebido una original obra desde una perspectiva de alta densidad poética y simbólica.

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