La diócesis de Córdoba constituye el pleno del consejo diocesano de hermandades

La Diócesis de Córdoba ha constituido el pleno del Consejo de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Según informó este sábado la diócesis a través de sus medios oficiales, un total de cuarenta personas conforman el pleno de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías presentado en el Palacio Episcopal en una reunión en la que el delegado diocesano para hermandades y cofradías, José Juan Jiménez Güeto, se reunió con los miembros de este consejo para dar a conocer no sólo la constitución del mismo, sino también el plan de formación elaborado por la sección de formación de la comisión permanente de la propia Delegación, formada por seis sacerdotes y el ecónomo de la diócesis cordobesa.

Estos son los miembros del Consejo

Junto al delegado y al secretario, José Marín Galisteo, conforman el pleno un tesorero, Francisco José Almoguera, y una comisión permanente integrada por los sacerdotes Adolfo Ariza, Juan José Romero, Pedro Castelo, José Luis Moreno, Florencio Muñoz, Eugenio Bujalance y el ecónomo diocesano, José Luis Vidal. Además, están los presidentes de las Agrupaciones o Consejos de Hermandades y Cofradías de la Diócesis, así como una serie de representantes por vicarías –un sacerdote y un seglar en cada una-. En la ciudad están el sacerdote Ignacio Sierra junto a Elena Murillo; en la vicaría del Valle del Guadalquivir, Francisco Gámez y María Isabel Fernández; en la Sierra, Francisco J. Muñoz y Rosa Ana Cerro; y en la Campiña, Jesús Ángel Doblas y Araceli Navarro. Al acto de constitución asistió el vicario general de la diócesis, Antonio Jesús Morales.

Más formación a los miembros de hermandades y cofradías

Asimismo, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba, a través de su sección de formación y con el respaldo académico del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, presentó su nuevo plan de formación para miembros de hermandades y cofradías, una iniciativa que supone un paso adelante en el acompañamiento formativo del mundo cofrade diocesano.

Este nuevo itinerario, tal y como destaca la Delegación Diocesana de Hermandades, nace de un amplio proceso de escucha realizado entre los propios cofrades y se presenta «con el objetivo de profundizar en la fe y en el conocimiento de la Iglesia», con la finalidad de «fortalecer la vida espiritual y pastoral de los participantes, así como servir a los más necesitados desde la caridad cristiana». Según la Delegación Diocesana de Cofradías, se trata de un camino formativo «que busca, en definitiva, formar mejores cofrades, mejores hermandades y servir mejor a la Iglesia».