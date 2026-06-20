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Las cofradías anuncian cambios musicales para la Semana Santa

El Perdón, los Dolores y la Misericordia cierran acuerdos de cara para la próxima celebración

Firma del contrato entre la Misericordia y la Coronación de Campillos.

Firma del contrato entre la Misericordia y la Coronación de Campillos. / CÓRDOBA

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Francisco Mellado

Córdoba

Las cofradías cordobesas continúan perfilando los detalles de la próxima Semana Santa y, en las últimas semanas, los anuncios relacionados con los acompañamientos musicales se han convertido en protagonistas de la actualidad cofrade.

Una de las novedades más destacadas la ha dado a conocer la hermandad del Perdón, que ha decidido confiar en la banda de cornetas y tambores Caído Fuensanta para acompañar a Nuestro Padre Jesús del Perdón durante su estación de penitencia del Miércoles Santo. La formación ya mantiene una vinculación reciente con la hermandad, ya que fue la encargada de poner sus sones al Señor durante el Vía Crucis Magno Córdoba, Vía Sacra de Occidente, celebrado en octubre de 2025.

También en la jornada del Miércoles Santo se ha producido otro movimiento significativo. La hermandad de la Misericordia ha confirmado la incorporación de la banda de cornetas y tambores Coronación de Campillos, procedente de esta localidad malagueña, para acompañar al Santísimo Cristo de la Misericordia en la próxima Semana Santa.

La formación malagueña relevará a la banda de cornetas y tambores Caído Fuensanta, que venía acompañando al crucificado desde el año 2011. Se pone así fin a una vinculación de más de una década.

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Por su parte, la hermandad de los Dolores, apenas dos días después de la celebración de las elecciones a hermano mayor, ha cerrado la contratación de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, para acompañar a la Virgen de los Dolores durante los próximos cuatro años.

Chicotás

Jesús de las Penas será restaurado

La hermandad de la Esperanza celebrará el próximo 27 de junio, a las 20.30 horas, una eucaristía de despedida en la parroquia de San Andrés Apóstol con motivo de la próxima restauración de Nuestro Padre Jesús de las Penas, que será llevada a cabo por la restauradora Carmen Isabel Bernal Humanes. Tras la eucaristía, Nuestro Padre Jesús de las Penas permanecerá expuesto en devoto besapiés, ofreciendo a todos los devotos la oportunidad de venerarlo antes de que sea retirado para iniciar los trabajos de restauración.

La imagen del Resucitado, en la Catedral

La imagen titular de la hermandad del Resucitado se encuentra en la Mezquita-Catedral de Córdoba formando parte de la exposición ‘El Hombre de la Sábana Santa: revelaciones y misterios que permanecen’. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto de 2026 y se desarrolla entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y la Iglesia del Juramento de San Rafael.

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