Los Trinitarios recordarán la figura del padre Manuel Fuentes

La orden trinitaria y la Asociación Amigos del Padre Manuel Fuentes han organizado las primeras jornadas en memoria de fray Manuel Fuentes, sacerdote y religioso trinitario cuya huella espiritual continúa muy presente entre los fieles cordobeses más de veinte años después de su fallecimiento.

Los actos conmemorativos tendrán lugar el próximo lunes, 15 de junio, en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio (Trinitarios), donde se recordará la vida, obra y testimonio de quien muchos consideraron «un auténtico referente de santidad». Las jornadas comenzarán a las 18.00 horas en los salones parroquiales de los Trinitarios con una serie de conferencias destinadas a profundizar en distintas facetas de la vida y espiritualidad del religioso.

La primera intervención, titulada Pinceladas de una biografía, correrá a cargo de Javier López Barrios. Posteriormente, Lourdes Carmona ofrecerá la ponencia La huella de un corazón trinitario, centrada en la dimensión humana y carismática de fray Manuel. Finalmente, Miguel Varona abordará su itinerario espiritual en la conferencia Camino de Santidad.

Como culminación de la jornada, el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, presidirá a las 20.30 horas una misa funeral en memoria del religioso trinitario.

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Los organizadores pretenden que estas intervenciones permitan acercar a las nuevas generaciones la figura de un sacerdote que dedicó su vida a los niños, los enfermos, los marginados y todos aquellos que sufrían situaciones de necesidad.