Los barrios de Córdoba celebran la Octava del Corpus Christi con siete procesiones

Córdoba vuelve a vivir este domingo 14 de junio una intensa jornada de culto público con motivo de la Octava del Corpus Christi, una tradición muy arraigada en parroquias y hermandades de la ciudad que llevará al Santísimo Sacramento por distintos barrios. A estas celebraciones se sumará la procesión del Sagrado Corazón de Jesús desde la Real Colegiata de San Hipólito, completando una amplia programación religiosa desde la mañana hasta la noche.

Uno de los cortejos más céntricos será el organizado por la parroquia de la Trinidad, que partirá a las 11.30 horas desde la parroquia de San Juan y Todos los Santos. El Santísimo recorrerá la plaza de la Trinidad, Lope de Hoces, Eduardo Dato, Pérez de Castro, Duque de Fernán Núñez, Concepción, San Felipe, plaza Ramón y Cajal, Tesoro y nuevamente la plaza de la Trinidad antes de regresar al templo. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil.

En la Colonia de la Paz, la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación celebrará su procesión del Corpus Christi a partir de las 11.00 horas por las calles de la feligresía, acompañada por la Banda de Música Cristo del Amor de Córdoba.

También por la mañana tendrá lugar la procesión organizada por la hermandad de la Sagrada Cena, tras la función principal de instituto prevista a las 10.00 horas en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba. El cortejo partirá a las 11.00 horas y recorrerá varias calles del entorno de la avenida Guerrita, con entrada prevista a las 12.15 horas. La Agrupación Musical Sagrada Cena pondrá el acompañamiento musical.

La hermandad de las Angustias celebrará igualmente su procesión eucarística desde la iglesia conventual de San Agustín, mientras que la hermandad de la Sangre desarrollará su procesión del Corpus Christi y del Dulce Nombre de Jesús desde la iglesia conventual del Santo Ángel, en Capuchinos, a partir de las 11.45 horas acompañada de la banda de la Esperanza.

Ya por la tarde, las parroquias de Santa Teresa y Santa Cecilia celebrarán conjuntamente su tradicional procesión del Corpus. La salida tendrá lugar a las 19.45 horas desde Santa Teresa y concluirá en Santa Cecilia, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas.

La jornada continuará en Cañero con la procesión organizada por la parroquia de San Vicente Ferrer y la hermandad de la Presentación al Pueblo, que partirá a las 20.00 horas acompañada por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención.

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Como cierre de la jornada, la procesión del Sagrado Corazón de Jesús recorrerá el centro de Córdoba desde las 21.00 horas con salida desde la Real Colegiata de San Hipólito. La Banda de Música María Santísima de la Esperanza de Córdoba acompañará este cortejo que pondrá el broche final a una jornada marcada por la presencia del Santísimo Sacramento en numerosos barrios de la capital. n