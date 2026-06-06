La hermandad de la Merced perfila la visita de su titular al centro penitenciario de Alcolea

La hermandad de la Merced continúa perfilando los preparativos de la visita extraordinaria de su titular mariana, Santa María de la Merced, al Centro Penitenciario de Córdoba, un acto que se celebrará dentro de la conmemoración del 50 aniversario de la bendición y llegada de la imagen mariana a la corporación.

La presentación oficial del cartel anunciador y del programa de actos celebrada días atrás ha servido para dar a conocer los detalles de una cita que destaca por su profundo significado religioso, pastoral y humano. La presencia de la Virgen en el centro penitenciario supone un acontecimiento que refuerza el carácter mercedario de la hermandad y su compromiso con quienes viven privados de libertad, una realidad estrechamente vinculada a la historia y al carisma de la Orden de la Merced.

Preparación espiritual para una visita cargada de simbolismo

Con la mirada puesta en la jornada del próximo 20 de junio, la corporación del Lunes Santo ha diseñado un programa de actividades destinado a preparar espiritualmente una visita que se espera cargada de simbolismo. Los actos previos se desarrollarán en el salón de actos del propio Centro Penitenciario de Córdoba y servirán para profundizar en la relación entre la devoción mercedaria y el ámbito penitenciario.

Programación

La programación arrancará el sábado 13 de junio con la conferencia Virgen de la Libertad: origen y significado de un himno, en la que participarán el director de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba, José Antonio Rojas Moriana; el compositor Francisco José Cañadas Ruiz, autor de la marcha Virgen de la Libertad; y el prioste de Santa María de la Merced, Francisco Mellado Calderón.

Posteriormente, el 18 de junio, los hermanos Miguel Ángel de Abajo Medina y Pablo Jiménez González ofrecerán la charla La hermandad de la Merced y la prisión, una reflexión sobre los lazos históricos y espirituales que unen a la corporación con la labor desarrollada en el ámbito penitenciario.

El 20 de junio, una jornada histórica

Sin embargo, todas las miradas están puestas en el 20 de junio, fecha en la que Santa María de la Merced cruzará las puertas del Centro Penitenciario para protagonizar una jornada histórica. La imagen presidirá una celebración eucarística que estará encabezada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, y será objeto de un besamanos extraordinario, permitiendo un encuentro cercano con internos, trabajadores y miembros de la pastoral penitenciaria.

La hermandad considera esta visita como «uno de los hitos más importantes de los actos conmemorativos del cincuentenario», haciendo realidad «el espíritu redentor que da sentido a la advocación mercedaria».