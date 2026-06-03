Las Angustias de Córdoba aprueba su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla

La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Córdoba ha aprobado este miércoles en cabildo extraordinario de hermanos su participación en la exposición conmemorativa que el Museo de Bellas Artes de Sevilla organizará con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Juan de Mesa, uno de los grandes nombres de la imaginería barroca andaluza.

La decisión permitirá incorporar a la muestra, que se celebrará entre el 16 de noviembre de 2026 y el 7 de marzo de 2027, el histórico grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo muerto, una obra de enorme valor devocional y patrimonial para Córdoba.

Tras la aprobación de la propuesta por parte del cabildo extraordinario, la corporación ha remitido un comunicado a sus hermanos en el que señala que "desde este momento comenzamos a trabajar con ilusión y sentido de la responsabilidad en esta importante efeméride, convencidos de que supondrá una ocasión privilegiada para difundir la devoción a nuestros sagrados titulares y para seguir anunciando el mensaje del Evangelio a través de la belleza, el arte y la espiritualidad".

Nuestra Señora de las Angustias Coronada durante la procesión del Jueves Santo de este 2026. / Víctor Castro

Fe, patrimonio y proyección cultural de Córdoba

La presencia del grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo muerto en Sevilla supondrá también una ocasión relevante para proyectar el patrimonio religioso de Córdoba fuera de la ciudad. En ese sentido, la hermandad cordobesa recuerda que fue el propio Museo de Bellas Artes de Sevilla quien "invitó a la corporación a participar en la exposición que se organizará para recordar y poner en valor la figura y la obra de uno de los artistas más destacados de la imaginería barroca española".

La junta de gobierno de las Angustias aprovecha el comunicado donde informa de su decisión para "agradecer sinceramente la participación y el compromiso de todos los hermanos que asistieron al cabildo, asumiendo con responsabilidad la decisión adoptada por la corporación".