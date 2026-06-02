La hermandad de la Soledad propone una nueva carrera oficial de Córdoba más abierta, segura y conectada con la ciudad

La hermandad de la Soledad ha puesto sobre la mesa una propuesta de profunda transformación de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba, con un planteamiento que va más allá de la modificación de algunos tramos del recorrido actual y que apuesta por una redefinición completa del modelo vigente.

Bajo el título “Estudio técnico y propuesta de reestructuración del itinerario oficial de la Semana Santa de Córdoba”, el documento remitido a la Agrupación de Cofradías y a las distintas hermandades defiende una carrera oficial más extensa, lineal y funcional, con entrada por la calle Diario de Córdoba y salida por la Puerta del Perdón de la Mezquita-Catedral, rompiendo así con el esquema circular que ha marcado los últimos años.

Un modelo abierto frente al “círculo cerrado”

La iniciativa parte, según el estudio, de la necesidad de adaptar la Semana Santa a las demandas de una ciudad que ha cambiado, con el objetivo de mejorar la movilidad de los cortejos, reforzar la seguridad de los asistentes y dar mayor protagonismo al valor patrimonial y litúrgico de la celebración.

Uno de los principales argumentos del documento es la eliminación del denominado “efecto de círculo cerrado”, un fenómeno que, según la hermandad, genera concentraciones de público y dificultades operativas en algunos puntos del recorrido actual.

La propuesta dibuja una carrera oficial de carácter lineal que comenzaría en la confluencia de Diario de Córdoba con Claudio Marcelo y Rodríguez Marín. Desde allí, los cortejos avanzarían por San Fernando, Cruz del Rastro, Cardenal González y Magistral González Francés hasta llegar a la Puerta de Santa Catalina, acceder al Patio de los Naranjos, atravesar el interior de la Catedral y concluir el itinerario oficial en la Puerta del Perdón.

Separar entrada y salida

El cambio introduce una separación física y temporal entre la entrada y la salida de las cofradías, una medida que, según el estudio, permitiría “reducir cruces, mejorar la organización y agilizar el tránsito de las hermandades”.

La hermandad sostiene además que este nuevo modelo ampliaría de forma notable la superficie disponible para el desarrollo del recorrido oficial.

Más espacio para público y palcos

El trazado alcanzaría los 1.210 metros de recorrido urbano, a los que habría que sumar cerca de 200 metros en el interior de la Catedral.

Esta ampliación permitiría, según la propuesta, aumentar la capacidad de espectadores y habilitar más palcos, una cuestión que tendría repercusión directa en la sostenibilidad económica del sistema. Al mismo tiempo, facilitaría una distribución más homogénea del público y ayudaría a evitar los puntos de saturación que suelen registrarse en algunos enclaves del casco histórico.

La seguridad, uno de los ejes del proyecto

El informe dedica una atención especial a la gestión de emergencias y evacuaciones. Frente a un modelo que concentra grandes flujos de personas en espacios reducidos, la propuesta apuesta por diversificar las salidas y multiplicar las alternativas de dispersión.

En caso de necesidad, los asistentes podrían evacuar, según el estudio, hacia el norte por Deanes, hacia el oeste por Torrijos, Amador de los Ríos y la avenida Doctor Fleming, o hacia el sur por la Puerta del Puente, el Puente Romano y la Ronda de Isasa.

La existencia de múltiples vías de escape constituye, según la hermandad, uno de los pilares técnicos del proyecto y responde a las exigencias actuales en materia de autoprotección para eventos multitudinarios.

Un mejor equilibrio entre zonas de la ciudad

Otro de los argumentos que sostiene la propuesta es el posible reequilibrio territorial que generaría el nuevo modelo en los recorridos de las distintas cofradías.

El documento apunta a que las hermandades del sector oeste podrían recuperar una relación más directa con el centro urbano y regresar a sus templos por itinerarios más racionales. Las corporaciones del sur optimizarían sus accesos utilizando la Plaza de la Corredera y encontrarían una salida más fluida hacia la Ribera. Por su parte, las hermandades del centro y del este reducirían rodeos y aprovecharían recorridos ya presentes en sus itinerarios habituales.

Un debate abierto

El estudio concluye defendiendo la plena viabilidad técnica de la propuesta y la presenta como una oportunidad para evolucionar hacia un modelo más eficiente, seguro y equilibrado.

A partir de ahora, serán las hermandades y los órganos de gobierno de la Semana Santa de Córdoba quienes deban decidir si esta propuesta avanza en su tramitación o queda finalmente como un documento de análisis.