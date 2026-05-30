Religión
Varias hermandades de Córdoba celebrarán elecciones en las próximas semanas
Casi una decena de cofradías de la ciudad se acercarán a las urnas para elegir nuevo hermano mayor
Las cofradías cordobesas vivirán en las próximas semanas un intenso calendario electoral que marcará el futuro de numerosas hermandades de la capital. Distintas corporaciones de vísperas y de la Semana Santa celebrarán cabildos de elecciones para renovar a sus hermanos mayores.
En las hermandades de vísperas, la cofradía de la O celebrará elecciones el 18 de julio. Álvaro Pérez culmina así sus cuatro años al frente de la corporación de Fátima.
El Domingo de Ramos dejará dos procesos destacados. Rocío Arranz concluye sus ocho años como hermana mayor del Amor, que celebrará elecciones el 28 de junio. Además, la hermandad del Huerto acudirá a las urnas el 6 de junio para elegir al sucesor de Francisco Figueroba, que finaliza su segundo mandato. Pedro Gutiérrez Herrera, actual tesorero de la cofradía, opta al cargo.
En el Lunes Santo, Antonio Manuel Moruno aspira a relevar a José María Ledo en las elecciones fijadas para el 28 de junio.
El Martes Santo también traerá novedades en el Prendimiento, donde Fernando Valenzuela aspira a sustituir a Francisco Martínez.
Para el Miércoles Santo, Juan Hinojosa optará a la reelección en el Calvario, mientras que Cristina Morales concurrirá como candidata a hermana mayor del Perdón en los comicios del 5 de junio.
Más compleja es la situación de la Caridad. La hermandad del Jueves Santo ha declarado desierto su proceso electoral tras no presentarse ninguna candidatura, mientras que en los Dolores, Manuel Herreros y Ricardo López serán candidatos en las elecciones del 14 de junio.
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