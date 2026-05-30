Córdoba celebrará este jueves 4 de junio la procesión del Corpus Christi: horario e itinerario

La diócesis de Córdoba recuperará este año una de las tradiciones litúrgicas más antiguas y emblemáticas de la ciudad con la celebración del Corpus Christi en jueves, abandonando así la fórmula instaurada en las últimas décadas que trasladaba la festividad al domingo posterior.

El cambio adquiere además un carácter especial debido a la próxima visita del Papa León XIV a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio. La Iglesia cordobesa considera esta circunstancia una oportunidad “con la que dar mayor realce litúrgico a la festividad”.

El obispo Jesús Fernández oficiará la misa en la Catedral

Así el próximo jueves 4 de junio la jornada central estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien oficiará en la Catedral a las 18.30 horas la solemne eucaristía, concelebrada junto al Cabildo Catedralicio y miembros del clero cordobés. Se espera también la asistencia de representantes de hermandades, movimientos religiosos y fieles procedentes de distintos puntos de la provincia.

La Custodia de Arfe recorrerá buena parte del casco histórico

Tras la celebración de la misa, a las 19.30 horas, dará comienzo uno de los momentos más esperados de la jornada: la salida procesional de la Custodia de Arfe. La custodia recorrerá buena parte del casco histórico acompañada por autoridades eclesiásticas, civiles, hermandades contando con los acompañamientos musicales de la banda de la Estrella y la banda de la Salud. Un cortejo coordinado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad quien asimismo será la encargada de la coordinación de los altares efímeros que las hermandades levanten al paso de la procesión.

Procesión del Corpus por las calles de Córdoba, en una edición anterior. / Manuel Murillo

Este es el itinerario previsto de la procesión del Corpus en Córdoba

El itinerario previsto para la procesión comenzará en la Catedral para salir por la Puerta del Perdón y continuar por las calles Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Claudio Marcelo, Plaza de las Tendillas, Jesús y María, Ángel Saavedra, Blanco Belmonte, Conde y Luque, Deanes, Judería y nuevamente Cardenal Herrero hasta regresar al primer templo de la diócesis.

Como antesala a los actos del Corpus Christi, la Catedral acogerá además el tradicional triduo eucarístico, que se celebrará entre los días 1 y 3 de junio a las 9.30 horas.

La decisión de recuperar el jueves como día del Corpus ha sido bien recibida en numerosos sectores vinculados al mundo cofrade y eclesial, donde desde hace años existían voces favorables a devolver la celebración a su fecha tradicional. Con esta medida, Córdoba se suma a otras ciudades españolas que mantienen el Corpus Christi en jueves como una de sus grandes celebraciones religiosas.