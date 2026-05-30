Tradiciones
Córdoba celebrará este jueves 4 de junio la procesión del Corpus Christi: horario e itinerario
La próxima visita del Papa León XIV a España ha llevado a la diócesis de Córdoba a recuperar el histórico día de celebración de esta festividad
La diócesis de Córdoba recuperará este año una de las tradiciones litúrgicas más antiguas y emblemáticas de la ciudad con la celebración del Corpus Christi en jueves, abandonando así la fórmula instaurada en las últimas décadas que trasladaba la festividad al domingo posterior.
El cambio adquiere además un carácter especial debido a la próxima visita del Papa León XIV a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio. La Iglesia cordobesa considera esta circunstancia una oportunidad “con la que dar mayor realce litúrgico a la festividad”.
El obispo Jesús Fernández oficiará la misa en la Catedral
Así el próximo jueves 4 de junio la jornada central estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien oficiará en la Catedral a las 18.30 horas la solemne eucaristía, concelebrada junto al Cabildo Catedralicio y miembros del clero cordobés. Se espera también la asistencia de representantes de hermandades, movimientos religiosos y fieles procedentes de distintos puntos de la provincia.
La Custodia de Arfe recorrerá buena parte del casco histórico
Tras la celebración de la misa, a las 19.30 horas, dará comienzo uno de los momentos más esperados de la jornada: la salida procesional de la Custodia de Arfe. La custodia recorrerá buena parte del casco histórico acompañada por autoridades eclesiásticas, civiles, hermandades contando con los acompañamientos musicales de la banda de la Estrella y la banda de la Salud. Un cortejo coordinado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad quien asimismo será la encargada de la coordinación de los altares efímeros que las hermandades levanten al paso de la procesión.
Este es el itinerario previsto de la procesión del Corpus en Córdoba
El itinerario previsto para la procesión comenzará en la Catedral para salir por la Puerta del Perdón y continuar por las calles Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Claudio Marcelo, Plaza de las Tendillas, Jesús y María, Ángel Saavedra, Blanco Belmonte, Conde y Luque, Deanes, Judería y nuevamente Cardenal Herrero hasta regresar al primer templo de la diócesis.
Como antesala a los actos del Corpus Christi, la Catedral acogerá además el tradicional triduo eucarístico, que se celebrará entre los días 1 y 3 de junio a las 9.30 horas.
La decisión de recuperar el jueves como día del Corpus ha sido bien recibida en numerosos sectores vinculados al mundo cofrade y eclesial, donde desde hace años existían voces favorables a devolver la celebración a su fecha tradicional. Con esta medida, Córdoba se suma a otras ciudades españolas que mantienen el Corpus Christi en jueves como una de sus grandes celebraciones religiosas.
Ánimas traslada su procesión eucarística al viernes
La recuperación este año de la celebración del Corpus Christi en jueves en lugar del domingo, como venía siendo habitual en los últimos años, provocará cambios en el calendario de distintas procesiones sacramentales de la ciudad.
Una de las corporaciones afectadas será la hermandad de Ánimas, cuya procesión del Corpus se celebra tradicionalmente en jueves. Sin embargo, la cofradía ha decidido evitar la coincidencia con los actos principales del Corpus Christi organizados por la diócesis de Córdoba, ya que participa corporativamente en la procesión.
En un primer momento, la corporación había fijado la salida para el 6 de junio, aunque finalmente la procesión tendrá lugar el viernes 5 de junio. La salida está prevista a las 21.00 horas desde su sede canónica la parroquia de San Lorenzo. El recorrido discurrirá por plaza de San Lorenzo, Arroyo de San Rafael, Juan Bernier, Buen Suceso, Arroyo de San Andrés, Hermanos López Diéguez, plaza de San Andrés, Realejo , Santa María de Gracia y plaza de San Lorenzo.
La entrada de la procesión en la parroquia de San Lorenzo está prevista a las 23.00 horas.
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