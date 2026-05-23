María Auxiliadora recorre este domingo las calles de Córdoba en procesión

La comunidad salesiana celebra la festividad de María Auxiliadora

La comunidad salesiana de Córdoba celebrará este domingo 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, la Función Solemne en honor a María Auxiliadora Coronada, como colofón a la novena que se ha venido celebrando durante los últimos días en el Santuario donde se venera la popular imagen.

La cita, una de las más destacadas del calendario salesiano en la ciudad, tendrá lugar a las 20.00 horas en el patio del colegio Salesianos, donde la imagen de la Virgen será trasladada previamente a las 19.30 horas. La celebración estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Tras la eucaristía, prevista sobre las 21.15 horas, dará comienzo la solemne procesión de María Auxiliadora Coronada, junto a San Juan Bosco y Santo Domingo Savio, desde el Patio del Colegio Salesiano. El cortejo tras abandonar el patio del colegio recorrerá las calles Santo Domingo Savio, María Auxiliadora, Plaza de San Lorenzo, Arroyo de San Lorenzo, Golondrina, Julio Valdelomar, Antón de Montoro, Ronda de la Manca , San Francisco de Sales, Santo Domingo Savio, María Auxiliadora y entrada en el santuario alrededor de las 00.30 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza de Córdoba, que irá tras el paso de María Auxiliadora Coronada, mientras que la Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta de Córdoba acompañará a San Juan Bosco durante el recorrido procesional por las calles del barrio.

La hermandad del Rocío de Córdoba ya está ante la Blanca Paloma

Por su parte, la hermandad del Rocío de Córdoba se encuentra ya en la aldea de El Rocío, donde este sábado protagonizó su presentación ante la Blanca Paloma, en un acto marcado por la emoción, la convivencia y el acompañamiento de numerosos romeros procedentes de la capital cordobesa.

El grupo de peregrinos ha culminado así nueve días de camino, iniciado el pasado jueves 14 de mayo desde la iglesia de San Pablo, tras la tradicional misa de romeros. Durante el camino, el Simpecado blanco y oro de la hermandad de Córdoba ha presidido un recorrido en el que no han faltado momentos de convivencia, esfuerzo y devoción.

La llegada a la aldea almonteña se produjo el pasado viernes, donde la hermandad filial fue recibida por numerosos cordobeses que ya se encontraban instalados en el entorno rociero.

La popular romería continúa este domingo con la misa de romeros, seguida por la noche del Santo Rosario, la jornada culminará con el tradicional salto de la reja y la salida procesional de la Virgen del Rocío por las distintas calles de la aldea de El Rocío.