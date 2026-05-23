La hermandad de las Angustias de Córdoba votará su participación en la muestra sobre Juan de Mesa que se celebrará en Sevilla

La hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba decidirá en cabildo extraordinario si cede temporalmente sus imágenes titulares para formar parte de la gran exposición conmemorativa dedicada al reconocido escultor cordobés Juan de Mesa, que organizará el Museo de Bellas Artes de Sevilla con motivo del 4º centenario de la muerte del imaginero.

El ofrecimiento formal ha sido remitido por el Museo sevillano a la corporación cordobesa para incorporar el histórico grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias y el Cristo muerto a la citada muestra que se celebrará entre el 16 de noviembre de 2026 y el 7 de marzo de 2027, y que aspira a convertirse en una de las exposiciones más relevantes sobre imaginería barroca andaluza de los últimos años.

Cuándo y donde votarán los hermanos

La decisión será sometida a la consideración de los hermanos en un cabildo general extraordinario convocado por la corporación del Jueves Santo para el próximo 3 de junio de 2026, a las 21.00 horas en primera convocatoria y a las 21.15 horas en segunda, en el salón de actos de la iglesia conventual de San Agustín, situada en la calle Obispo López Criado. El conjunto escultórico de las Angustias está considerado como la última obra de Juan de Mesa, tallado en 1627, año de la muerte del escultor, las imágenes destacan por su intensa expresividad, dramatismo y perfección técnica. De aprobarse la cesión, sería una ocasión histórica para la hermandad, ya que las imágenes titulares de las Angustias apenas han salido de Córdoba, haciéndolo únicamente en una exposición celebrada en Madrid en la década de 1950.

Nuestra Señora de las Angustias, en su salida en procesión durante la Magna del año pasado. / Manuel Murillo

Uno de los máximos exponentes de la escultura del Barroco español

Juan de Mesa es uno de los máximos exponentes de la escultura barroca española y autor de algunas de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa andaluza como el sevillano Jesús del Gran Poder. La exposición reunirá importantes obras de Mesa, entre ellas el Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de los Estudiantes de Sevilla o el Cristo de la Vera Cruz de Las Cabezas de San Juan. Otras corporaciones, como la hermandad de Montserrat de Sevilla, también someterán a cabildo la cesión de sus titulares, en este caso el próximo 27 de mayo para decidir sobre el préstamo del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.

No todas las instituciones consultadas han aceptado la propuesta. La hermandad del Santo Entierro y las Hermanas Filipenses del convento de Santa Isabel de Sevilla ya han rechazado prestar sus imágenes para la muestra, mientras que tampoco estará presente el Cristo de la Agonía de Vergara, en Guipúzcoa.