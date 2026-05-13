Mundo cofrade
La Quinta Angustia de Córdoba solicita de nuevo su ingreso en la Agrupación de Cofradías: "Supone un paso importante para nuestra hermandad"
Tras ser vetada dos años consecutivos, la Quinta Angustia reitera su petición de ingreso en la Agrupación de Cofradías
La hermandad de la Quinta Angustia de Córdoba ha dado un nuevo paso en su camino hacia la integración plena en la vida cofrade de la ciudad, tras el veto sufrido en los años 2022 y 2023. Según ha informado la propia corporación, han vuelto a solicitar su ingreso en la Agrupación de Cofradías de Córdoba.
La junta de gobierno de la hermandad ha mantenido esta semana una reunión institucional con la Agrupación de Cofradías, "en la que se ha trasladado la solicitud de ingreso de nuestra corporación en dicha institución, tal y como se informó en el cabildo de hermanos".
"Este encuentro supone un paso importante para nuestra hermandad -señala la Quinta Angustia en su web oficial-, afrontado con ilusión, responsabilidad y el firme compromiso de seguir trabajando por la fe y la devoción".
La junta de gobierno de la hermandad añade su "agradecimiento por la acogida y disposición mostrada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba".
Un proceso marcado por los vetos de 2022 y 2023
La petición de la Quinta Angustia llega después de un contexto complejo. En las votaciones celebradas en 2022 y 2023, la hermandad no logró su ingreso como miembro de pleno derecho en la Agrupación de Cofradías de Córdoba, quedando bloqueada su incorporación por decisión asamblearia.
Actualmente, la corporación realiza un Vía Crucis el Miércoles de Pasión.
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