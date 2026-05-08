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Procesión

San Rafael regresa a las calles de Córdoba este sábado en recuerdo de su aparición de 1578: horario y recorrido de la procesión

El cortejo mantiene entre sus momentos centrales la visita a la basílica menor de San Pedro, donde se realizará estación en la capilla sacramental que custodia las reliquias de los mártires

San Rafael, en procesión, en una imagen de archivo.

San Rafael, en procesión, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Francisco Mellado

Córdoba

Córdoba volverá a rendir culto a su Custodio, San Rafael, con la tradicional procesión que conmemora la aparición del arcángel al Padre Andrés de las Roelas en 1578. Según la tradición, en aquel episodio San Rafael confirmó su papel como protector de la ciudad y avaló la autenticidad de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba. Por este motivo, el cortejo mantiene entre sus momentos centrales la visita a la basílica menor de San Pedro, donde se realizará estación en la capilla sacramental que custodia las reliquias de los mártires que perdieron la vida por su fe.

Itinerario y horarios

La procesión tendrá lugar el sábado 9 de mayo, manteniendo el mismo recorrido que en el año anterior. La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia del Juramento de San Rafael. El itinerario recorrerá Plaza del Juramento de San Rafael, Plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia y Realejo; continuará por Plaza de San Andrés, San Pablo, Capitulares y Rodríguez Marín; pasará por Plaza de la Corredera, plaza del Socorro y plaza de la Almagra; seguirá por Escultor Juan de Mesa hasta la plaza y basílica de San Pedro. Tras la estación, el cortejo regresará por plaza de la Almagra, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva, San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia y Virgen de Villaviciosa hasta culminar su recorrido en la Plaza del Juramento de San Rafael. La entrada está prevista a las 23.00 horas.

Estrenos

Como novedad, la cruz alzada del cortejo se presenta completamente dorada por Rafael Barón. La pieza, de gran altura, incorpora una reproducción de la Virgen del Pozo, cotitular de la hermandad. Diseñada por Álvaro Doctor, fue estrenada en 2024 y en su ejecución participaron el tallista Pedro Sánchez Poveda, la escultora Irene Pérez Carretero, el tornero Manuel Carmona Reyes y el ebanista Juan Pérez Sánchez.

Noticias relacionadas y más

Acompañamiento musical

El apartado musical volverá a estar a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, que interpretará un repertorio compuesto por marchas clásicas y piezas de corte cordobés, reforzando el carácter solemne y tradicional de la procesión.

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