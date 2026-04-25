La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba

La filial cordobesa de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de Lucena, celebrará este domingo a las 12 de la mañana en su sede canónica la parroquia de Nuestra Señora de Araceli Función Principal de Instituto.

Tras la celebración eucarística, y hasta las dos de la tarde, se desarrollará el tradicional besamanos a María Santísima de Araceli, así como la presentación de los niños y niñas ante la Virgen.

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En el transcurso del acto David Carrasco Reyes será designado manijero del paso de Lucena, mientras que Carmen Jiménez Piedra asumirá el nombramiento de pregonera de las Glorias de María.