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La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba

La Real Archicofradía de María Santísima de Araceli designará manijero del paso y pregonera de las Glorias de María durante el acto litúrgico del domingo

La Virgen de Araceli de Córdoba, en una imagen de archivo.

La Virgen de Araceli de Córdoba, en una imagen de archivo. / AJ González / COR

Francisco Mellado

Córdoba

La filial cordobesa de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de Lucena, celebrará este domingo a las 12 de la mañana en su sede canónica la parroquia de Nuestra Señora de Araceli Función Principal de Instituto.

Tras la celebración eucarística, y hasta las dos de la tarde, se desarrollará el tradicional besamanos a María Santísima de Araceli, así como la presentación de los niños y niñas ante la Virgen.

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En el transcurso del acto David Carrasco Reyes será designado manijero del paso de Lucena, mientras que Carmen Jiménez Piedra asumirá el nombramiento de pregonera de las Glorias de María.

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