La Carreta Solidaria del Rocío recorre las calles de Córdoba en busca de ayuda para los más necesitados

Los jóvenes rocieros de la hermandad del Rocío de Córdoba han impulsado la primera edición de la Carreta Solidaria, una iniciativa que ha recorrido las calles de la ciudad este sábado con el firme propósito de ayudar a los más necesitados. La cita, que combinó tradición, compromiso social y convivencia, ha arrancado desde la Real Iglesia de San Pablo, punto de partida de un recorrido que atravesó buena parte del casco urbano recogiendo alimentos y productos de primera necesidad.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de participantes, ataviados con trajes de flamenca y otros elementos propios de la estética rociera, evocando el ambiente festivo que caracteriza a la romería del Rocío, se congregaron en torno a la carreta en un ambiente marcado por la ilusión y el espíritu solidario.

La Carreta Solidaria, en imágenes / A.J.González

A lo largo del recorrido, numerosos vecinos se sumaron espontáneamente a la iniciativa, entregando alimentos no perecederos, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad. La respuesta ciudadana fue constante en cada uno de los puntos del itinerario, lo que permitió a la organización reunir una cantidad significativa de donaciones. La hermandad del Rocío había hecho previamente un llamamiento a la participación, subrayando el valor de la solidaridad colectiva, una invitación que encontró eco en distintos barrios de la ciudad.

Donación a las Hermanas de la Cruz

Todo lo recaudado durante la jornada será destinado íntegramente a la residencia de ancianos de las Hermanas de la Cruz en Fuentes de Andalucía, un lugar especialmente significativo para la hermandad, ya que constituye una parada tradicional durante sus días de camino hacia la aldea almonteña.

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La Carreta Solidaria culminará su recorrido en la casa de hermandad del Rocío, situada en la calle Rubí, en el polígono El Granadal. Allí, los participantes disfrutarán de una jornada de convivencia que servirá como broche final a esta iniciativa. que aspira a tener continuidad en el futuro.