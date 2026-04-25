Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlergiasObras La ViñuelaLas QuemadasCata del VinoEncuesta CISCórdoba CFCoto CórdobaSenderismoQuesArte
instagramlinkedin

Primera edición

La Carreta Solidaria del Rocío recorre las calles de Córdoba en busca de ayuda para los más necesitados

La iniciativa ha sido impulsada por los jóvenes de la corporación rociera cordobesa

Primera Carreta Solidaria

Primera Carreta Solidaria

A. J. González

Francisco Mellado

Córdoba

Los jóvenes rocieros de la hermandad del Rocío de Córdoba han impulsado la primera edición de la Carreta Solidaria, una iniciativa que ha recorrido las calles de la ciudad este sábado con el firme propósito de ayudar a los más necesitados. La cita, que combinó tradición, compromiso social y convivencia, ha arrancado desde la Real Iglesia de San Pablo, punto de partida de un recorrido que atravesó buena parte del casco urbano recogiendo alimentos y productos de primera necesidad.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de participantes, ataviados con trajes de flamenca y otros elementos propios de la estética rociera, evocando el ambiente festivo que caracteriza a la romería del Rocío, se congregaron en torno a la carreta en un ambiente marcado por la ilusión y el espíritu solidario.

La Carreta Solidaria, en imágenes

La Carreta Solidaria, en imágenes

Ver galería

La Carreta Solidaria, en imágenes / A.J.González

A lo largo del recorrido, numerosos vecinos se sumaron espontáneamente a la iniciativa, entregando alimentos no perecederos, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad. La respuesta ciudadana fue constante en cada uno de los puntos del itinerario, lo que permitió a la organización reunir una cantidad significativa de donaciones. La hermandad del Rocío había hecho previamente un llamamiento a la participación, subrayando el valor de la solidaridad colectiva, una invitación que encontró eco en distintos barrios de la ciudad.

Donación a las Hermanas de la Cruz

Todo lo recaudado durante la jornada será destinado íntegramente a la residencia de ancianos de las Hermanas de la Cruz en Fuentes de Andalucía, un lugar especialmente significativo para la hermandad, ya que constituye una parada tradicional durante sus días de camino hacia la aldea almonteña.

Noticias relacionadas

La Carreta Solidaria culminará su recorrido en la casa de hermandad del Rocío, situada en la calle Rubí, en el polígono El Granadal. Allí, los participantes disfrutarán de una jornada de convivencia que servirá como broche final a esta iniciativa. que aspira a tener continuidad en el futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra
  3. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  4. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  5. Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online
  6. La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 empezará en septiembre
  7. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
  8. Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio

La Carreta Solidaria del Rocío recorre las calles de Córdoba en busca de ayuda para los más necesitados

La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba

La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba

La hermandad de San Rafael de Córdoba desvela el cartel anunciador de la procesión del próximo 9 de mayo

La hermandad de San Rafael de Córdoba desvela el cartel anunciador de la procesión del próximo 9 de mayo

Experiencia y juventud: la Agrupación de Cofradías de Córdoba designa a los capataces para los actos de la Virgen de la Fuensanta

Experiencia y juventud: la Agrupación de Cofradías de Córdoba designa a los capataces para los actos de la Virgen de la Fuensanta

El nuevo reglamento de cofradías en Córdoba genera división de opiniones

Córdoba celebra este domingo la tradicional romería de Santo Domingo

Un diálogo entre San Rafael y el beato Álvaro de Córdoba: Maite Montero exalta el tiempo de gloria

Un diálogo entre San Rafael y el beato Álvaro de Córdoba: Maite Montero exalta el tiempo de gloria

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026

La hermandad del Rocío de Córdoba presenta el cartel y anuncia la Romería de 2026
Tracking Pixel Contents