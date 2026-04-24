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La hermandad de San Rafael de Córdoba desvela el cartel anunciador de la procesión del próximo 9 de mayo
La obra del artista cordobés Raúl Muñoz Gallardo, de estética clásica y carga simbólica, evoca la tradición artesanal de la ciudad con un marcado estilo cerámico
La hermandad del Arcángel San Rafael celebró en la tarde de este jueves, en la Iglesia del Juramento de San Rafael, la presentación del cartel anunciador de la salida procesional de San Rafael Custodio de Córdoba correspondiente al año 2026.
El cartel, realizado por el artista cordobés Raúl Muñoz Gallardo, fue definido como una pieza de estética clásica y de gran carga simbólica. La obra destaca especialmente por su marcado estilo cerámico, ya que la composición emula un retablo de azulejos en tonos azules, concretamente en una monocromía de azul cobalto. Esta técnica, como señaló el autor, evoca la tradición artesanal cordobesa y la solera de los altares callejeros que forman parte del paisaje devocional de la ciudad.
En cuanto a su iconografía, la obra presenta una escena en la que una figura femenina ataviada con mantilla, "símbolo de la devoción popular cordobesa", sostiene una pequeña imagen del Arcángel San Rafael. Frente a ella, se sitúa una figura masculina identificada como el padre Andrés de Roelas, quien aparece en actitud orante, aportando un profundo sentido espiritual a la composición.
El cartel tiene como finalidad anunciar la procesión del Arcángel San Rafael, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo a las 19.00 horas.
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