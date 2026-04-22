Experiencia y juventud: la Agrupación de Cofradías de Córdoba designa a los capataces para los actos de la Virgen de la Fuensanta

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado la designación de los capataces que encabezarán los distintos actos previstos con motivo de la salida procesional de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la ciudad. Según ha explicado la institución, los nombramientos buscan conjugar la experiencia cofrade y la renovación dentro de las cuadrillas cordobesas.

Para la procesión solemne, la responsabilidad recaerá en Federico Jiménez Reloba, una figura de amplia trayectoria dentro del mundo de las cofradías. Su vinculación con la Hermandad del Huerto se remonta a 1983, etapa desde la que ha desarrollado una intensa labor tanto como costalero en distintas corporaciones de Córdoba y de otros puntos de Andalucía como en tareas de mando dentro de las trabajaderas, ha informado la Agrupación en una nota de prensa.

Experiencia y compromiso para la procesión

La Agrupación de Cofradías destaca que Jiménez Reloba cuenta con un perfil sobradamente consolidado para asumir esta responsabilidad. En la actualidad ejerce como capataz de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Córdoba y también colabora como auxiliar en varios pasos, un recorrido que refleja su conocimiento del ámbito cofrade y su compromiso, conocimiento y dedicación al mundo de la trabajadera.

El traslado de jóvenes de La Fuensanta estará dirigido por Álvaro Guillaume Vicent. / CÓRDOBA

Juventud y futuro en el traslado de jóvenes

Por su parte, el traslado de jóvenes estará dirigido por Álvaro Guillaume Vicent, un nombre que representa el relevo generacional dentro del panorama cofrade local. Nacido en 2003 y hermano desde la infancia, ha ido asumiendo distintas responsabilidades en la Hermandad del Huerto hasta consolidarse como capataz del paso de la Santa Cruz desde el año 2022.

Actualmente forma parte de la junta de gobierno como Diputado de Cultos, una tarea desde la que ha destacado, según la Agrupación, por su implicación en la formación de los más jóvenes. Entre los valores que transmite sobresalen la fe, el compañerismo y el sacrificio, tres pilares que siguen marcando el presente y el futuro de las hermandades de Córdoba.

Con estas designaciones, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba refuerza una idea clara: "mantener viva la tradición desde la veteranía, pero sin perder de vista la importancia de abrir paso a nuevas generaciones que aseguren la continuidad del mundo cofrade".

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La institución ha trasladado a ambos capataces su deseo de que desempeñen esta responsabilidad “con la dignidad, entrega y devoción” que merece la Santísima Virgen de la Fuensanta.