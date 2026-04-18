El nuevo reglamento de cofradías en Córdoba genera división de opiniones

Las hermandades y cofradías de la diócesis de Córdoba han mostrado posturas diversas ante el nuevo reglamento presentado por la Delegación Diocesana tras el encuentro celebrado el pasado sábado, una cita que reunió a responsables cofrades para analizar el presente y futuro de estas corporaciones.

El documento, dado a conocer en dicho encuentro, establece un marco normativo actualizado que refuerza el papel de la delegación como órgano técnico, jurídico y pastoral dependiente directamente del obispo, con el objetivo de coordinar la actividad de las hermandades e integrarlas más estrechamente en la vida diocesana.

Entre las principales novedades, el reglamento introduce una estructura organizativa más definida, con órganos como el pleno y la comisión permanente, y otorga un mayor protagonismo a la sección jurídica, encargada de supervisar procesos internos como estatutos, elecciones o posibles impugnaciones.

Sin embargo, pese al carácter explicativo del encuentro, en el que también se resolvieron dudas sobre la aplicación práctica del texto, no todas las hermandades comparten el mismo grado de aceptación. Algunas valoran positivamente la intención de ordenar y profesionalizar el funcionamiento cofrade, especialmente en aspectos legales y organizativos. Otras, en cambio, muestran recelos ante lo que consideran un posible incremento del control y de las exigencias administrativas.

El reglamento también pone el acento en la dimensión pastoral, subrayando la necesidad de que las hermandades refuercen su integración en la vida de la Iglesia, impulsen la acción evangelizadora y fomenten la colaboración entre corporaciones.

Ante esta situación, la Agrupación de Cofradías de Córdoba ha convocado a los hermanos mayores para analizar el reglamento aprobado por el Obispado, atendiendo a la petición de varias hermandades interesadas en profundizar en su contenido. Para facilitar su estudio, se ha remitido el texto íntegro del documento, que ha generado especial interés por su alcance normativo.

Desde la Delegación Diocesana, presida por José Juan Jiménez Güeto, se insiste en que el proceso será progresivo y que las medidas responderán a las inquietudes expresadas por hermanos mayores y responsables de las corporaciones durante este periodo de diálogo.

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