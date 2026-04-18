Córdoba celebra este domingo la tradicional romería de Santo Domingo

Córdoba acoge este domingo, 19 de abril, la tradicional romería de Santo Domingo, una de las citas más esperadas del calendario romero de la ciudad, que combina devoción, tradición y convivencia en un ambiente festivo. La jornada arranca a las 8.30 horas de la mañana con la concentración de los romeros en la avenida República Argentina y el Paseo de la Victoria. Una hora después, a las 9.30 horas, tendrá lugar la salida de la comitiva romera, que recorrerá distintas calles emblemáticas de la ciudad, entre ellas el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, la plaza de Colón, el Pretorio y la avenida del Brillante, hasta llegar al Caminito de Santo Domingo.

La llegada al santuario de Scala Coeli está prevista a las 12.00 horas. Allí se celebrará una eucaristía, que estará presidida por el padre Mariano del Prado, consiliario de la hermandad, que será cantada por el Coro Ritmo y Compás. A las 13.30 horas la hermandad y la Federación de Peñas entregarán premios a las carrozas y los caballistas participantes. Después, tendrá lugar la recepción de autoridades y representantes de distintas instituciones.

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Convivencia

La romería de Santo Domingo concluirá con un acto de convivencia en la hermandad del Cristo y San Álvaro de Córdoba, donde los asistentes compartirán una fideuá preparada por José Barbudo Gómez. Cabe recordar que la antesala de la romería de Santo Domingo de este año se celebró el pasado 8 de abril en el Círculo de la Amistad con el pregón que estuvo a cargo del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.