Cofradías
La Virgen de la Alegría de Córdoba saldrá en procesión en octubre por su 75º aniversario: este es el programa completo de la efeméride
La hermandad del Resucitado de Córdoba ha anunciado un programa de actos para celebrar el 75º aniversario de la bendición de su titular mariana que incluyen una salida extraordinaria el 10 de octubre
La hermandad del Resucitado de Córdoba ha dado a conocer el calendario de actos conmemorativos con motivo del 75º aniversario de la bendición de su titular mariana, María Santísima Reina de Nuestra Alegría. El anuncio se produjo este jueves, tras la celebración del primer día de triduo en honor al Señor Resucitado, dando paso a la presentación de un amplio programa de cultos y actividades culturales que se desarrollarán a lo largo de los últimos meses de 2026. Entre todos ellos, destaca como uno de los actos centrales la salida extraordinaria de María Santísima Reina de Nuestra Alegría, prevista para el próximo 10 de octubre.
El programa diseñado por la corporación no se limita únicamente a esta cita, sino que combina propuestas formativas, celebraciones litúrgicas y actos que buscan poner en valor tanto la devoción a la imagen como su relevancia histórica y artística.
Como antesala de este calendario conmemorativo, la hermandad dará inicio este viernes a los actos programados. A las 21.30 horas tendrá lugar en la parroquia de Santa Marina la presentación de las actas del 1º Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado, un trabajo coordinado por el historiador Juan Aranda Doncel, que constituye un importante compendio de estudio y reflexión sobre estas corporaciones en el ámbito nacional.
La programación continúa en otoño
Ya en el mes de septiembre, en fecha aún por confirmar, se celebrará en la Fundación Miguel Castillejo una ponencia histórica dedicada a la figura del imaginero Juan Martínez Cerrillo, autor de la imagen mariana. La conferencia, que será impartida por Francisco Mellado, abordará el contexto artístico, la obra y el legado del insigne escultor en la tradición andaluza.
El ciclo de conferencias continuará el 30 de octubre, nuevamente en la Fundación Miguel Castillejo, con la ponencia La devoción mariana en Andalucía, a cargo de Antonio Romero Padilla, quien ofrecerá una reflexión sobre la importancia histórica, espiritual y cultural de esta tradición. Asimismo, durante el mes de noviembre, en fecha aún por determinar, tendrá lugar una nueva ponencia centrada en la evolución de los bordados en las vestimentas marianas, profundizando en su desarrollo artístico.
El 28 de noviembre se celebrará un rosario extraordinario presidido por la imagen de la Virgen, en una manifestación pública de fe que servirá de preludio a los cultos principales del aniversario.
Actos centrales en diciembre
El bloque central de actos se desarrollará en diciembre. El día 4, a las 19.30 horas, la iglesia de Santa Marina acogerá la exaltación a María Santísima Reina de Nuestra Alegría, a cargo de Irene Gallardo Flores, en un acto de carácter literario y devocional. Como continuación, los días 5, 6 y 7 de diciembre, a las 20.30 horas, se celebrará en el mismo templo un triduo extraordinario en acción de gracias por el 75 aniversario de la bendición de la Santísima Virgen.
Los actos culminarán el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, con un solemne besamanos a la imagen en la iglesia de Santa Marina. Durante esa misma jornada tendrá lugar también la presentación del cartel anunciador de los actos conmemorativos del próximo centenario de la reorganización de la hermandad, poniendo así el broche final a un programa que conjuga fe, cultura y tradición.
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