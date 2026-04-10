Presentadas las actas del primer congreso del Resucitado celebrado en Córdoba

La parroquia de Santa Marina ha acogido este viernes la presentación del Libro de Actas del primer Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado, celebrado en Córdoba el pasado mes de noviembre, una publicación que recoge el trabajo, la investigación y la riqueza patrimonial y devocional surgida en torno a este importante encuentro. La obra ha sido coordinada por el historiador Juan Aranda, quien ha destacado el valor de este volumen como testimonio duradero de un congreso que ha contribuido a profundizar en el significado de la Resurrección dentro de la tradición cofrade.

El acto, organizado por la hermandad del Resucitado, ha puesto de relieve el papel central que ocupa la Resurrección de Jesucristo en la fe cristiana, eje sobre el que gira tanto la espiritualidad como las manifestaciones culturales y artísticas vinculadas a la Semana Santa. Precisamente, esta dimensión teológica queda reflejada en uno de los trabajos incluidos en el libro, firmado por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, quien aborda la Resurrección como fundamento esencial de la fe.

Congreso nacional de hermandades del Resucitado. / Manuel Murillo

El volumen reúne un amplio abanico de estudios que recorren la historia, el arte y la devoción popular en distintos territorios. Entre ellos, el propio Juan Aranda Doncel analiza la evolución de la cofradía del Resucitado en la Semana Santa cordobesa entre los siglos XVI y XIX, mientras que Sergio Ramírez González se centra en la representación de esta advocación en el arte malagueño. Por su parte, el investigador sevillano José Luis Romero Torres profundiza en la iconografía de la Resurrección en Sevilla.

El enfoque territorial se amplía con aportaciones como la de Miguel Luis López-Guadalupe, sobre la religiosidad popular en Granada, o la de Valeriano Sánchez Ramos, que estudia la celebración de la Pascua de Resurrección en tierras almerienses durante el periodo barroco. A ello se suman investigaciones sobre la tradición cofrade en la Baja Extremadura, a cargo de Carlos J. Romero Mensaque, y el análisis de la devoción al Resucitado en Filipinas, firmado por Carlos Villoria, que aporta una perspectiva internacional al conjunto.

Congreso nacional de hermandades del Resucitado / Manuel Murillo / COR

El libro también aborda la evolución de la procesión de la Resurrección en Murcia, estudiada por José Alberto Fernández, o la implantación de esta advocación en Castilla-La Mancha, con especial atención a Cuenca y Tarancón, en el trabajo de Julián Recuenco. Asimismo, Ramón de la Campa analiza la celebración de la Pascua en el antiguo arzobispado de Sevilla, mientras que Manuel Murillo cierra la obra con una crónica detallada del congreso.