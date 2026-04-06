CALENDARIO FESTIVO
¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?
Este es el calendario de Cuaresma para el próximo año
Apenas han pasado unas horas desde que Córdoba dijera adiós a la Semana Santa y ya son muchos, especialmente los cofrades y devotos, los que empiezan la cuenta atrás para la Semana Santa del año que viene, una de las celebraciones más esperadas en la capital en los primeros meses de 2027 y que sirve para estrenar una primavera a la que seguirán otras citas señaladas como las Cruces, los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Pero antes de la Semana Santa, la efeméride de referencia es el Miércoles de Cenizade 2027, que marca el inicio de la Cuaresma, cae el miércoles 10 de febrero de 2027, coincidiendo, como suele ser habitual, con los últimos compases del Carnaval.
Cabe recordar que el Miércoles de Ceniza cae siempre seis semanas y media antes de Pascua, marcando así el inicio de los 40 días de Cuaresma, que transcurren desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.
La de 2027, por lo tanto, será una Cuaresma y Semana Santa madrugadoras, toda cuenta que en 2026 el Miércoles de Ceniza se conmemoró el 18 de febrero, y la Semana Santa del 29 de marzo al 5 de abril. Todo ello en función del calendario lunar, ya que está establecido que la Pascua se celebre el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.
Cuándo cae la Semana Santa de 2027
En función de dicho calendario lunar, Córdoba celebrará la Semana Santa en 2027 del domingo 21 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 28 de marzo, siendo el lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua. De esta forma, la celebración se adelanta una semana respecto al calendario de 2026.
Fechas de la Semana Santa de Córdoba 2027
- Viernes de Dolores: 19 de marzo.
- Sábado de Pasión: 20 de marzo.
- Domingo de Ramos: 21 de marzo.
- Lunes Santo: 22 de marzo.
- Martes Santo: 23 de marzo.
- Miércoles Santo: 24 de marzo.
- Jueves Santo: 25 de marzo.
- Viernes Santo: 26 de marzo.
- Sábado Santo: 27 de marzo.
- Domingo de Resurrección: 28 de marzo.
- Lunes de Pascua: 29 de marzo.
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