Córdoba vive un Jueves Santo de cálido esplendor desde Levante hasta Poniente

La crónica cofrade del Jueves Santo de 2026 en Córdoba es la de uno de esos días que, como afirma del dicho, relucen más que el sol. Una jornada brillante que lució en medio de una Semana Santa espléndida hasta ahora. Y así parecía vivirse por los integrantes de los cortejos y la bulla que podía encontrarse en muchas ocasiones desde Levante y los barrios orientales del Casco Histórico, con Las Angustias y el Cristo de Gracia, hasta Poniente, con la hermandad de la Sagrada Cena.

Ya por la mañana, muchos sacaban tiempo en sus agendas para visitar los templos, incluido el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido. Así, y por ejemplo, ambas autoridades coincidían a las 12.15 en San Agustín, ante Nuestra Señora de Las Angustias. A buen seguro se hablaría en este encuentro con la cofradía de la gran conmemoración cultural y cofrade de 2027 que será el 400 aniversario de la muerte del insigne Juan de Mesa, y en la que la cofradía tendrá un enorme peso.

Pero, sin mirar tan lejos en el tiempo, y volviéndonos a centrar el Jueves Santo vivido, hay que destacar el protagonismo de la música cordobesa. Solo una banda de música foránea, la de El Saucejo (Sevilla) acompañó a un paso, el de Las Angustias. Todas las demás fueron cordobesas, algo impensable hace apenas década y media, salvo en el caso del Nazareno que, por supuesto, procesionó en riguroso silencio. Aunque casi es un eufemismo hablar de «silencio» y menos «riguroso», en una tarde de multitudinaria asistencia a los desfiles, que tiene como única contrapartida el que haya menos posibilidad de que todo el mundo guarde la debida compostura.

Tan bordado fue el día que en el palquillo de entrada, a las 21.15 horas aún se registraba 4 minutos de adelanto sobre el horario previsto. Increíble. Aunque ello fue posible gracias a la puntualidad desde el principio, ya que entre las 17 y las 17.20, y al minuto, las tres primeras cofradías de la jornada salían puntualmente: La Caridad, El Caído y El Nazareno. Pero vayamos por partes.

Con reluciente austeridad y estricto silencio, como toca, procesionó el Jueves Santo de 2026 la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el estreno de apliques plateados que refulgían al sol primaveral de la tarde. También el paso de La Nazarena mostraba estrenos. Entre ellos, las imágenes de los doce apóstoles en marfil y plata en las capillas de los costeros y el plateado de todas las piezas del respiradero, a los que parecían dar más luz el exorno de rosas blancas, particularmente desde sus elegantes piñas. El Nazareno, por su parte, usaba un sobrio iris que parecía prolongar en volutas de ese color el diseño neobarroco con el que Andrés Valverde talló en su día el preciosista paso caoba.

La Caridad

Sin el acompañamiento, como ocurrió en 2022 y 2023, del Tercio Gran Capitán, Primero de la Legión, y hermano de honor de la hermandad, la Caridad pierde atractivo para algunos. Lo que es una grave equivocación porque los cofrades saben que toda estación de penitencia de esta hermandad siempre es una buena ocasión para admirar el que, para muchos, es el mejor y más coherente guion procesional de la Semana Santa de Córdoba, encajado en el Renacimiento tardío de los Trastámara castellanos.

A los precisos y sobrios tonos de la banda de cornetas y tambores de Coronación de Espinas, La Caridad fue recibida en el Compás de San Francisco con toda pasión y la primera de las saetas que pudieron escucharse en la jornada, que sirvió de prólogo para una larga chicotá. Todo ello con un paso en donde se han restaurado y limpiado las cantoneras de la Cruz y que caminaba hacia La Corredera, la magia de la plaza del Potro y La Ribera antes de entrar en carrera oficial.

El Caído

Desde San Cayetano, el paso de Nuestro Padre Jesús Caído mostraba rosas rojas con un toque morado, mientras que para el exorno de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, acompañada de la Banda de Música de La Esperanza, se habían escogido rosas blancas y orquídeas.

Una salida con esa enorme expectación y mucha juventud tanto dentro como fuera del cortejo procesional, buena parte de ella por la cercanía del colegio del Carmen a la corporación de San Cayetano. Y por supuesto, había una buena representación del mundo taurimo, entre ellos Rafael González Chiquilín, con 43 años seguidos saliendo tras el Señor de los Toreros.

No tardaron en llegar las dos primeras marchas, a cargo de la banda de cornetas y tambores Caído-Fuensanta y una primera saeta antes de bajar la cuesta de San Cayetano, minutos antes de la salida de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en el que fue el cortejo de la jornada con mayor número de hermanos: más de setecientos. El Señor portaba la túnica de San Juan de la Cruz, un nuevo gesto hacia el mundo carmelitano en el año jubilar con motivo del trescientos aniversario de la canonización del santo.

La Cena

También con un sol radiante, y quizá algo más calor del deseable, salía desde la iglesia del Beato (San) Álvaro de Córdoba la procesión de la Sagrada Cena, con una hermandad que conmemora este año el 25 aniversario de María Santísima de la Esperanza del Valle. Quizá por eso parecía lucir aún más espléndida la imagen que tallara en 2001 Miguel Ángel González, y para la que se estrenó la marcha El Valle de la Fe.

Juan Carlos Vidal era el capataz de un paso exornado con dendrobium blanco, mini calas, rosas champan, rosas spray, anthurium y helecho de cuero para esos delicados toques verdes esperanza, tanto en el frontal como en las exuberantes jarras laterales. Y singularísimo era el exorno del gran paso de misterio, con orquídeas, rosas rojas, escabiosas y lepedium.

La hermandad eligió la calle Alcalde Velasco Navarro, en la ida a carrera oficial, como tramo azul solidario junto a Autismo Córdoba para transcurrir en silencio y permitir un mayor disfrute para asistentes con personas con trastornos del espectro autista.

Las Angustias

Y como La Cena en Poniente, al Este, en San Agustín, levantaba pasiones Las Angustias, con un paso exornado con un monte de clavel rojo mientras que en las primorosas jarras de las esquinas lucían rosa de tonos desde el rosado al malva y morado. La obra magna que tallara Juan de Mesa entró con un imperceptible retraso en carrera oficial en una jornada, como se ha dicho, donde los horarios también parecían bordados.

Y respecto al Cristo de Gracia, ¿Cuántas saetas le cantaron ayer antes de salir del barrio y cuántas más se oyeron en la madrugada de regreso a la iglesia de Padres Trinitarios? De nuevo el Cristo venido de América levantó pasiones en El Alpargate, luciendo sobre el monte selvático de plantas americanas y los espárragos silvestres que este año, con la lluvia de febrero, son todo un homenaje desde la Sierra de Córdoba al Cristo de Gracia.

El Nazareno

No faltaron estrenos en el Jueves Santo de 2026, como los de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, más destacables si cabe en el caso de esta corporación, tan austera como volcada en su obra social con la residencia y dos cáritas parroquiales y a las que dedica sus principales esfuerzos, dejando siempre el gasto en patrimonio en segundo plano.

Quizá por ello aún refulgían más al sol primaveral de la jornada los apliques plateados de la moldura del paso del Nazareno, así como las cuatro cartelas de los costeros y los remates de sus capillas. O los doce apóstoles en marfil y plata ocupando las capillas en los respiraderos, también recién plateados y muy al tono con el paso de La Nazarena.

Pero también es arte y patrimonio, que muchas veces se olvida, la música. Y para ello se oyó por primera vez en la calle la marcha El Valle de la Fe, de Antonio Jesús Hernández Carmona, por la banda de música Tubamirum, de Cañete de las Torres, pero ya agrupación adoptiva y hasta predilecta de Córdoba. La composición es un tributo más en La Cena a su titular mariana al conmemorarse en este 2026 los 25 años de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle.

El regreso al barrio

Y el regreso al barrio prometía, ya que quedaba por delante esa madrugada que tanto debate cofrade ocupa proponiendo que se potencie, olvidando que no está nada mal acompañar a altas horas al Cristo de Gracia (tenía programada la entrada de su cruz de guía a las 3.00 horas), o las pasiones que se despliegan con el regreso de Las Angustias a San Agustín y de La Sagrada Cena a Poniente. Sin olvidar, por supuesto, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte desde su salida desde San Hipólito a medianoche. Pero eso ya es materia de la crónica de la próxima edición de Diario CÓRDOBA.