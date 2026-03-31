Andalucía recobra la majestuosidad del Martes Santo

Andalucía ha vuelto a recuperar este 2026 su Martes Santo en todo su esplendor, después de un 2025 complicado en el que muchos cofrades vieron truncadas sus ilusiones debido a una gran inestabilidad meteorológica que evitó un pleno de hermandades en la calle que en esta jornada sí se producirá.

Sevilla y Málaga

En Sevilla son ocho hermandades las que procesionan. Desde puntos más lejanos al centro lo hacen El Cerro y San Benito, y a ellas se irán sumando las de San Esteban, La Candelaria y Dulce Nombre conformando en las calles una amalgama de colores que poco a poco, conforme avance la tarde, se tornará sobria y oscura con el desfile de Los Javieres, que protagoniza la novedad del día al salir desde su nueva sede canónica: la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús; Los Estudiantes y Santa Cruz.

Los padres de Sandra Peña han asistido esta mañana en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a la salida de la corporación. Visiblemente emocionados estuvieron junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la primera ‘levantá’ a Nuestro Padre Jesús de la Humildad que estuvo dedicada a las víctimas del accidente de Adamuz y a la memoria de la menor. No ha sido la única ‘levantá’ en homenaje a Sandra Peña. El capataz del palio de Nuestra Señora de los Dolores, Juan Antonio Guillén, dedicó la llegada de la dolorosa al palquillo de autoridades de la plaza de la Campana en memoria de la menor fallecida y de todas las personas que «sufren bullying».

La Virgen de las Penas de Málaga, con un manto de flores naturales.

También en Sevilla, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, visitó las hermandades del Prendimiento y Pasión de Dos Hermanas, cuya Semana Santa está declarada de interés turístico nacional.

En Málaga, procesiona la Virgen del Rocío, 'la novia de Málaga', que es la encargada de abrir la jornada desde el barrio de La Victoria, y otras cinco cofradías, que son la Sentencia, la Nueva Esperanza, el Rescate, la Estrella y Las Penas, cuya virgen lleva un manto compuesto por miles de flores, muchas de ellas margaritas, que homenajea este año a la Hermandad de Viñeros en el cincuenta aniversario de la bendición de su nazareno.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en Dos Hermanas. / EFE

Granada, Cádiz y Huelva

En Granada, las hermandades del Martes Santo están procesionado después de tres años consecutivos sin hacerlo por la lluvia en una jornada que ha comenzado con La Lanzada desde el popular barrio del Zaidín. También lo ha hecho desde el Albaicín la Hermandad del Vía Crucis, La Esperanza desde San Gil y Santa Ana, y de La Cañilla, l salida prevista desde la iglesia de Santo Domingo.

En la capital gaditana destaca el Martes Santo por ser una de las jornadas con más hermandades en la calle, un total de cinco: Sanidad, Jesús Caído, Piedad, La Columna y Ecce-Homo. Las tres últimas presentan la particularidad de contar con tres de las tallas de Cristo antiguas de la Semana Santa gaditana. Cuatro desfilan en Huelva, en un día que ha abierto a primera hora de la tarde la hermandad de La Salud, desde el barrio de Pérez Cubillas. A ella se suman Estudiantes, desde San Sebastián; La Lanzada, desde la barriada de Las Colonias y una de las más señeras de la ciudad, Pasión.

Almería y Jaén

Por su parte, en Almería procesionan Coronación, El Amor y El Perdón. A las 18:00 horas inician su estación de penitencia de forma simultánea dos de estas hermandades. Desde el colegio La Salle, la Coronación y desde la iglesia parroquial de San Sebastián, El Amor; el contrapunto de recogimiento llegará a partir de las 22:00 horas con El Perdón, que realizará su Vía-Crucis Penitencial del Silencio, con un único paso que iniciará su solemne recorrido desde la iglesia parroquial de San Ildefonso para adentrarse en la madrugada almeriense.

En Jaén, también es la de hoy una jornada de contrastes protagonizados por la hermandad de La Clemencia, desde el barrio de la Magdalena; la del Divino Maestro en el barrio de la Alcantarilla; y la del Silencio, emocionante y sobrecogedora.