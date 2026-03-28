La Virgen de la Guía procesiona en Puente Genil con su característico ritmo y estreno en el manto

La Guía es una de las cofradías más emblemáticas de Puente Genil, destacando por su procesión en Sábado de Pasión y su arraigada devoción a la Virgen de la Guía, luciendo a ritmo de Barrabás. Este sábado ha procesionado en Puente Genil.

Con más de 50 años de refundación, la hermandad mantiene viva la identidad de la Semana Santa pontanesa. Jesús Gálvez Silva es su cofrade mayor y el hermano mayor en esta salida procesional ha sido Antonio Luque Sánchez.

En esta salida procesional la virgen ha estrenado toca sobre manto realizada en tisú de oro y donada por una hermana de la cofradía. Caracterizada por la fuerza de sus bastoneros y el ritmo musical, la Virgen de la Guía cuenta con una corona de gran valor artístico.

Una procesión alegre

Esta procesión, a pesar de ser de Pasión, y aunque parezca una contradicción, se caracteriza por cierto carácter alegre. Merece la pena disfrutar del paso de la misma por la Calzada donde se encuentra la sede de la Corporación Los Ataos, grupo que encabeza a los de luz o alma mater.

Esta cofradía se caracterizaba por abrir la Semana Santa, pero esto no es así desde que la Reina de los Mártires, desde hace cuatro años, procesiona el Viernes de Dolores. Se trata de una Dulce dolorosa de candelero sin palio que le da ese carácter de cercanía.