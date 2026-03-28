Los palios se convierten en los grandes estrenos patrimoniales de la Semana Santa de Córdoba 2026

La Semana Santa de Córdoba de 2026 se perfila como un año especialmente significativo en el ámbito patrimonial, con un claro protagonismo de los pasos de palio. Numerosas hermandades están culminando o avanzando proyectos de gran envergadura que supondrán una notable transformación estética en sus titulares marianas, consolidando una tendencia de crecimiento artístico que refuerza la riqueza visual de la Semana Santa.

Uno de los estrenos más destacados será el del nuevo palio de la Virgen de la Piedad, perteneciente a la hermandad del Prendimiento. Este ambicioso proyecto, bordado en oro por Francisco Pérez Artes en la primera fase y el taller de Jesús Rosado Borja y diseñado por Julio Ferreira Gaspe, culmina un proceso iniciado años atrás.

El conjunto presenta una clara inspiración afrancesada, con una composición equilibrada, elegante y simétrica. La minuciosidad del bordado, con abundancia de motivos vegetales, roleos y cartelas, convierte esta obra en una de las grandes novedades de la Semana Santa cordobesa, generando gran expectación en el ámbito cofrade.

El Lunes Santo se podrá ver el renovado palio blanco de la Merced. / Víctor Castro

Por otro lado, la Virgen de la Merced experimentará una importante transformación estética. Aunque no se trata de un diseño nuevo, el traslado de los bordados a un soporte textil blanco cambiará significativamente la percepción del palio. Esta modificación aportará mayor luminosidad al conjunto y realzará el contraste del oro, ofreciendo una nueva lectura visual del patrimonio ya existente, más acorde con la identidad de la hermandad.

Estos cambios renovarán la estética de varias hermandades y consolidarán un año clave en la evolución artística de las cofradías

La hermandad de la Trinidad también continúa avanzando en su proyecto patrimonial con la incorporación de las nuevas bambalinas laterales, realizadas por el taller de Jesús Rosado bajo diseño de Rafael de Rueda. Estas piezas mantienen la coherencia estética del conjunto y refuerzan la unidad artística del paso, evidenciando el compromiso de la corporación con un desarrollo progresivo y de calidad.

La Virgen de la Trinidad lucirá sus nuevas bambalinas laterales. / Chencho Martínez

En la misma línea, la hermandad de la Esperanza sigue desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos, con la incorporación de la bambalina trasera de su palio. Ejecutada en terciopelo verde con malla de oro por el taller de Sucesores de Elena Caro bajo diseño de Gonzalo Navarro, la pieza destaca por su complejidad técnica y su rica ornamentación vegetal. El uso de técnicas tradicionales del bordado en oro, como la hojilla o la cartulina, junto con su diseño dinámico y elegante, aporta profundidad y movimiento al conjunto, consolidando un proyecto de largo recorrido que avanza fase a fase con gran nivel artístico.

El Martes Santo se estrena el nuevo palio de la Virgen de la Piedad. / CÓRDOBA

Asimismo, la hermandad de la Vera Cruz estrenará la bambalina interior trasera del palio de la Virgen del Dulce Nombre, completando así su conjunto artístico. La obra, realizada por el taller de Manuel Solano y diseñada por José Manuel Martínez Hurtado, presenta una composición diferenciada respecto al exterior. En su centro destaca una escena bordada en sedas de colores a partir de una pintura de Raúl Muñoz que representa el encuentro de la Virgen con su Hijo en la calle de la Amargura. El Miércoles Santo la Virgen del Mayor Dolor estrenará la bambalina frontal de su palio, una obra de Mercedes Castro.

La bambalina trasera del palio de la Virgen de la Esperanza. / CÓRDOBA

Por su parte, la hermandad de la Sentencia ha presentado un nuevo juego de varales para el palio de María Santísima de Gracia y Amparo. Diseñados por Javier Sánchez de los Reyes y ejecutados por el taller de Ramón León, estos varales responden a un estilo clásico, con elementos arquitectónicos y ornamentación vegetal que aportan elegancia y armonía al conjunto.

Además de los palios, también se incorporan nuevos enseres, como los faldones del paso de misterio de Jesús en la Coronación de Espinas bordados por Francisco Pérez Artés bajo diseño de Javier Sánchez de los Reyes, el guion de la coronación de la Virgen de la Paz o el guion de juventud de la hermandad de la Soledad, entre otros, lo que evidencia un impulso patrimonial generalizado.

En definitiva, la Semana Santa 2026 estará marcada por un notable enriquecimiento artístico. Este incremento patrimonial refleja el esfuerzo de las hermandades por conservar, ampliar y embellecer su patrimonio, consolidando así una evolución constante que realza el valor cultural, devocional y estético de esta celebración.