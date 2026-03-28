María José Román proclama su amor a Montoro en un pregón cargado de vivencias y devoción

La cuenta atrás para la Semana Santa de Montoro ha comenzado con una fuerza arrolladora. El Teatro Municipal se ha convertido en la noche de este sábado en un hervidero de cofrades y vecinos que no quisieron perderse el pregón de María José Román, una oradora que no solo habló desde el atril, sino desde el corazón de una mujer que lleva la esencia montoreña en su ADN.

El acto arrancó con la solemnidad de la banda Juan Mohedo Canales, que interpretó la marcha 45 en línea, marcando el compás de una velada que prometía emociones fuertes. Tras las palabras de bienvenida de Juan Criado, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, tomó el relevo María Inmaculada Cerezo. En una presentación cargada de afecto, Cerezo dibujó el perfil de la pregonera destacando su humanidad, su incansable labor y el fervor inquebrantable que siempre ha profesado por las tradiciones de su pueblo.

Un recorrido por el sentimiento y el patrimonio

María José Román elevó al escenario una oración en voz alta. Su discurso fue un viaje sensorial por cada rincón del conjunto histórico-artístico de Montoro, ese escenario de fe que sirve de marco incomparable para una de las celebraciones más genuinas del mundo. Román puso en valor la singularidad de una Pasión que busca con paso firme su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una sinfonía de hermandad

La palabra de Román no estuvo sola; se vio envuelta en una atmósfera musical de excepción. El piano de Antonio Rodríguez y las potentes notas de la Banda de Cornetas y Tambores del Imperio Romano se intercalaron con la finura de la banda de la Asociación Músico Cultural Juan Mohedo.

María José Román durante su pregón. / Casavi

Uno de los momentos más sobrecogedores de la noche llegó con la voz de la cantaora Feliciana Leiva, quien desgarró el silencio del teatro con una saeta dedicada a Nuestra Madre la Virgen de la Soledad. El broche de oro, tras una nueva intervención al piano, lo puso la marcha ‘García Cano’, cerrando un acto que deja a Montoro a las puertas de su semana más grande con el alma encendida por el mensaje de su pregonera.