Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026

Córdoba se adentra en una nueva Semana Santa que llega cargada de novedades, marcada por cambios en la organización de la carrera oficial, el aumento de nazarenos en algunas cofradías y la incorporación de estrenos patrimoniales que renovarán la imagen de la Semana Santa en la ciudad.

La gran novedad de este año es la inclusión de la hermandad de la Presentación al Pueblo, del barrio de Cañero, en la jornada del Lunes Santo. Hasta ahora procesionaba en el Sábado de Pasión, pero este 2026 su incorporación eleva a seis el número de cofradías en la calle durante esta jornada, incrementando también el número de nazarenos que recorren la ciudad.

El Huerto adelanta su horario y la Agonía saldrá desde La Fuensanta

Un día antes, el Domingo de Ramos habrá otro cambio significativo. La hermandad de El Huerto adelanta su salida 40 minutos y modifica su posición en la carrera oficial, pasando a ir en segundo lugar en el tramo vespertino, cuando hasta ahora cerraba la jornada. Este cambio afecta a su recorrido de regreso, que pasará por el Compás de San Francisco, continuará por San Fernando y recorrerá La Corredera antes de volver a su templo.

El Señor amarrado a la Columna. / Fran Pérez

La jornada del Martes Santo también presenta novedades. La hermandad de La Agonía cambia su punto de salida y no lo hará de la Catedral, sino desde el santuario de la Fuensanta, mientras que el Miércoles Santo la hermandad de la Piedad de Las Palmeras modifica su llegada: en lugar de concluir en la Catedral, como era habitual, terminará su estación de penitencia en los Jardines del Obispo (antigua biblioteca provincial).

El Santo Sepulcro abrirá la jornada del Viernes Santo

El Viernes Santo, otra de las grandes novedades de la Semana Santa 2026, es la apertura de la jornada por parte del Santo Sepulcro en la carrera oficial, obligando a reorganizar la participación del resto de hermandades y alterando el orden tradicional, ya que siempre ha cerrado el Viernes Santo.

Habrá modificaciones en horarios y recorridos

Además de los cambios en recorridos y horarios, este año se esperan numerosos estrenos patrimoniales que reforzarán la riqueza artística y devocional de la Semana Santa cordobesa.

Los legionarios no acompañarán al Cristo de la Caridad el Jueves Santo

En el apartado musical, presenta una de sus novedades más llamativas con la ausencia de los populares legionarios acompañando al Cristo de la Caridad en la jornada del Jueves Santo. Se trata de un cambio significativo, ya que la presencia de este cuerpo militar había sido, durante años, uno de los elementos más reconocibles y esperados del cortejo de la hermandad de la Caridad.

Con todas estas novedades, la ciudad se prepara para vivir unos intensos días en los que la emoción, la tradición y la devoción volverán a adueñarse de cada rincón por donde pasen las cofradías.