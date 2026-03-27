Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año

El Viernes de Dolores en Córdoba se presenta como una jornada intensa de cultos y actos preparatorios que anuncian la inminente llegada de la Semana Santa, con una amplia participación de hermandades repartidas por toda la ciudad.

La hermandad de los Dolores vive uno de los días más señalados, con la felicitación a su titular a medianoche, varias misas a lo largo de la jornada, la Fiesta de Regla a las 11.00 horas, presidida por el obispo de la diócesis, y el rezo del Vía Matris a las 21.00 horas.

Por su parte, la hermandad del Amor celebra a las 19.30 horas su eucaristía de hermandad en la parroquia de Jesús Divino Obrero, tras la cual tiene lugar el ejercicio de las Cinco Llagas en el interior del templo con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Silencio. A ello se suma el completo programa de la hermandad de la Misericordia, que incluye acto reverencial durante la mañana y la tarde, misa a las 19.00 horas y posterior vía crucis en el interior de la Basílica menor de San Pedro.

Durante toda la jornada, la hermandad de la Paz mantiene el besamanos a María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada en la iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos). Del mismo modo, la hermandad del Cristo de Gracia celebra el besapiés a su titular durante todo el día, culminando con una celebración litúrgica a las 21.15 horas.

Virgen de lo Dolores. / Manuel Murillo

Vía crucis durante la tarde y la noche

La jornada concentrará numerosos vía crucis a partir de la tarde-noche. Entre ellos, destaca el de la hermandad del Císter a las 20.30 horas, así como el de la hermandad del Nazareno a las 21.00 horas. También tienen lugar el de la hermandad del Caído, a las 20.30 horas por la Cuesta de San Cayetano; el de la hermandad de las Angustias, a las 20.00 horas en el interior de la iglesia de San Agustín; y el de la hermandad de San Álvaro, a las 21.00 horas en los alrededores del Santuario de Scala Coeli.

Por su parte, la hermandad del Rescatado celebra su tradicional vía crucis a las 20.45 horas, mientras que las hermandades de la Redención y de Ánimas lo hacen a las 21.00 horas. De igual modo, la hermandad del Prendimiento inicia sus actos con la misa preparatoria a las 20.30 horas, seguida del vía crucis a las 21.00 horas.

En la jornada también destaca la actividad de la hermandad de la Merced, que celebra, en torno a las 22.00 horas, un concierto de la banda de cornetas y tambores “Coronación de Espinas” en el patio de la hermandad.

En conjunto, el Viernes de Dolores en Córdoba se configura como una jornada de profunda devoción, en la que las hermandades ultiman los detalles de cara a sus estaciones de penitencia y ofrecen una amplia agenda de cultos en torno a sus titulares.

Colas por en Capuchinos, el Viernes de Dolores de 2025. / Manuel Murillo

Guía rápida para estar al tanto de cultos y vía crucis este Viernes de Dolores: