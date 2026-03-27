Doce curiosidades de la Semana Santa de Córdoba que la hacen única: de sus raíces medievales a su entorno monumental

Córdoba se echará a la calle del 29 de marzo al 5 de abril para vivir con pasión y devoción su Semana Santa, que pondrá en la calle a 39 cofradías, una más que en 2025 con la incorporación de la Presentación al Pueblo a la carrera oficial el Lunes Santo.

La Semana Santa de Córdoba no se entiende solo por sus pasos o por la nómina de sus hermandades. Se explica, sobre todo, por el escenario en el que sucede, por su poso histórico y por una personalidad propia que mezcla sobriedad, barrio, devoción y una relación inigualable con el casco histórico y la Mezquita-Catedral, ambos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.

Más allá del brillo de los pasos y del fervor de las estaciones de penitencia, hay detalles históricos, patrimoniales y devocionales que ayudan a entender por qué esta celebración posee una identidad tan marcada. Estas son doce curiosidades, por mencionar algunas, pues hay muchas más, que hacen de la Semana Santa cordobesa una celebración distinta.

Salida de la hermandad de la Presentación del Pueblo. / PABLO CABRERA

Sus orígenes se remontan siglos atrás

Aunque en Córdoba ya existían pequeñas cofradías en la Edad Media, la Semana Santa tal y como hoy se conoce, con procesiones en la calle y fervor popular, arranca en el siglo XVI. Ese origen explica que la ciudad conserve una mezcla muy singular de tradición antigua y evolución cofrade.

39 hermandades realizan estación de penitencia

Un total de 39 cofradías salen en procesión entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Este 2026, la Semana Santa cordobesa suma como principal novedad la incorporación de la hermandad de la Presentación al Pueblo al Lunes Santo.

Además, en el Sábado de Pasión, las procesiones de cuatro hermandades de vísperas sirven de prólogo a la Semana Santa.

La Mezquita-Catedral, el alma de la Semana Santa

Una de las grandes singularidades cordobesas es que las procesiones se dirigen a la Mezquita-Catedral para realizar su estación de penitencia. El entorno monumental por donde discurre la carrera oficial otorga a esta manifestación pública de fe de hermandades y cofradías una fuerza patrimonial, espiritual y visual difícilmente igualable al transcurrir por uno de los enclaves más poderosos y significativos del mundo, reconocido por partida doble como Patrimonio de la Humanidad.

El paso de las cofradías por el interior de la Mezquita-Catedral, uno de los momentos más esperados. / E. P.

Un escenario casi imposible de replicar

Al aunar Semana Santa y patrimonio monumental se consigue una simbiosis natural de una potencia visual extraordinaria, ya que el entorno incrementa la profundidad, solemnidad y fotogenia de las procesiones.

La presencia rotunda de la Puerta del Puente, la belleza del Patio de los Naranjos y el fondo de la piedra histórica, al paso de los titulares de las hermandades componen una estampa única para el devoto y el espectador. Todo ello hace que la Semana Santa de Córdoba combine de forma magistral y única la monumentalidad y el espectáculo, con la espiritualidad y la intimidad.

Nueva carrera oficial

La carrera oficial no siempre fue como hoy. La ciudad llegó a tener una carrera oficial en el eje de Claudio Marcelo y Tendillas, más vinculada al centro comercial. Desde 2017, el recorrido oficial gira en torno al entorno de la Mezquita-Catedral, un cambio que reforzó aún más la personalidad de la Semana Santa cordobesa.

Un Vía Crucis Magno cambió el rumbo

El traslado de la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral no fue casual. Según la información turística oficial, el Vía Crucis Magno de 2013 demostró que ese marco era el que hacía a la Semana Santa de Córdoba “inigualable” y especialmente distinta frente a otras capitales andaluzas.

Cuando solo había una procesión el Viernes Santo

Es una de esas rarezas históricas que muchos desconocen. Durante tres décadas, entre 1805 y 1832, y por un decreto del obispo Trevilla, Córdoba tuvo únicamente la procesión oficial del Viernes Santo con el Santo Sepulcro.

El Sepulcro, en la Semana Santa de 2025. / CHENCHO MARTÍNEZ

La cofradía más antigua

Entre tantas corporaciones históricas, Las Angustias ocupa un lugar de honor. La guía oficial de Turismo de Córdoba señala que esta hermandad data de 1558, lo que la convierte en la cofradía más antigua de la Semana Santa cordobesa.

El Rescatado, los Dolores… las devociones más multitudinarias

Devociones hay muchas, pero entre las imágenes que congregan más devotos en Córdoba están El Rescatado, que procesiona el Domingo de Ramos, o los Dolores, que sale el Viernes Santo, y a la que se denomina “la señora de Córdoba”.

La procesión del Vía-Crucis

La Hermandad del Vía-Crucis conserva una seña muy particular: es la única de Córdoba que porta a Cristo a hombros de los hermanos, sin paso procesional. En una Semana Santa donde el lenguaje estético del paso está tan asentado, esta excepción la hace confundible.

El paso del Prendimiento es el de mayores dimensiones

La monumentalidad también tiene su capítulo propio. Turismo de Córdoba señala que el paso del Prendimiento es el de mayores proporciones de toda la Semana Santa cordobesa, una característica que lo ha convertido en una de las grandes referencias del Martes Santo.

Hermandad de El prendimiento / FRAN PEREZ

Manolete, hermano mayor

La vinculación entre la Córdoba taurina y la Córdoba cofrade tiene episodios muy concretos. Uno de los más llamativos es que Manolete fue hermano mayor de la Hermandad del Caído. Un detalle que une dos universos esenciales en la memoria sentimental y colectiva de la ciudad.