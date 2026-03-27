SEMANA SANTA EN CÓRDOBA
Dónde y cómo ver la Semana Santa de Córdoba 2026: horarios y retransmisiones en directo desde la carrera oficial en la Mezquita-Catedral
Más de 125 profesionales trabajarán para la emisión en directo de más de 40 horas de procesiones
La Semana Santa de Córdoba llevará a 39 hermandades a la calle del 29 de marzo al 5 de abril, o lo que es lo mismo del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, en siete jornadas en las que devotos y curiosos se congregarán en las calles para ver a los titulares de las diferentes cofradías.
Con el fin de que todo el mundo pueda contemplar el esplendor de la Semana Santa cordobesa, el Cabildo Catedral ha preparado un amplio dispositivo de retransmisiones en directo para vivir desde casa, o cualquier otro punto, el paso de las hermandades por la carrera oficial y el interior de la Mezquita-Catedral.
El plan de cobertura incluye más de 40 horas de retransmisión y un despliegue de 125 profesionales. Como destaca el canónigo portavoz, José Juan Jiménez Güeto: “Trabajamos con la firma voluntad de llevar la Semana Santa de Córdoba a todos los rincones”.
Dónde ver la Semana Santa de Córdoba en directo
Las retransmisiones podrán seguirse de forma gratuita a través de las redes sociales de la Mezquita-Catedral de Córdoba y del canal de YouTube de la Mezquita-Catedral de Córdoba – Catedral TV.
Los usuarios podrán ver tanto los momentos litúrgicos de la jornada, como el paso de las hermandades por la carrera oficial.
Horario de retransmisiones de la Semana Santa de Córdoba
La programación difundida por el Cabildo Catedral establece los siguientes horarios de retransmisión:
- Domingo de Ramos (mañana): eucaristía a las 10:20 horas, procesión en la carrera oficial de 11:45 a 13:35 horas.
- Domingo de Ramos (tarde): carrera oficial de 17:15 a 22:15 horas.
- Lunes Santo: carrera oficial de 19:00 a 23:30 horas.
- Martes Santo: eucaristía a las 10:50 horas, procesión de 18:45 a 23:21 horas.
- Miércoles Santo: carrera oficial de 19:30 a 23:55 horas.
- Jueves Santo: eucaristía a las 16:50 horas, procesión de 19:15 a 23:46 horas.
- Madrugada del Jueves al Viernes Santo: de 2:15 a 3:40 horas.
- Viernes Santo: eucaristía a las 16:50 horas, procesión de 19:30 a 23:40 horas.
- Sábado Santo: eucaristía a las 22:20 horas.
- Domingo de Resurrección: eucaristía a las 10:20 horas, procesión de 11:40 a 13:20 horas.
Cómo seguir mejor las retransmisiones
Para no perderte ningún momento de la Semana Santa de Córdoba, lo más recomendable es:
- Revisar con antelación el horario del día,
- Entrar unos minutos antes en el directo,
- Seguir el canal oficial de YouTube.
- Activar avisos en redes para recibir la notificación cuando empiece la emisión.
Hermandades de la Semana Santa en Córdoba
- Domingo de Ramos: la Borriquita, las Penas, el Huerto, el Rescatado, la Vera Cruz, la Esperanza y el Amor vuelven a las calles de Córdoba.
- Lunes Santo: la Hermandad de la Presentación al Pueblo, la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y el Remedio de Ánimas.
- Martes Santo: la Agonía, la Universitaria, la Sangre, el Buen Suceso, la Santa Faz y el Prendimiento.
- Miércoles Santo: el Perdón, la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y la Piedad.
- Jueves Santo: el Nazareno, la Caridad, el Caído, la Cena, las Angustias, el Cristo de Gracia y la Buena Muerte.
- Viernes Santo: la hermandad de la Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro.
- Domingo de Resurrección: el Resucitado.
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