Caminos de Pasión muestra en Cabra las tradiciones de los pueblos de la ruta en torno a la Semana Santa

La Plaza de España de Cabra acoge durante la jornada de este Viernes de Dolores una actividad divulgativa organizada por Caminos de Pasión, con la colaboración del Consistorio egabrense a través de su delegación de Turismo, en la que vecinos y visitantes pueden conocer de primera mano el programa y las actividades que se desarrollarán durante la Semana Santa no solo de la localidad sino también del resto municipios que componen la ruta.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado del delegado municipal de Turismo, Francisco Casas, y la técnico de Caminos de Pasión, Ana Delgado, destacó la importancia de estas fechas para la ciudad, una acción promocional que recorre los municipios integrados en la ruta y que permite dar a conocer tanto la oferta turística de Cabra, especialmente su Semana Santa, como la del resto de localidades que forman parte de la asociación.

Gastronomía, entorno natural y otros atractivos

El regidor ha subrayado que la cooperación entre municipios "permite llegar mucho más lejos”, al tiempo que ha calificado a Camino de Pasión como "una herramienta excepcional" para la difusión de los recursos turísticos y patrimoniales. En este sentido, ha señalado que la promoción no se limita a la Semana Santa, sino que abarca también la gastronomía, el entorno natural y otros atractivos del territorio.

Ana Delgado, Fernando Priego y Francisco Casas, en el estand de Caminos de Pasión en Cabra. / J. Moreno

Degustación de productos típicos egabrenses en Cuaresma y Semana Santa

Asimismo, el alcalde ha invitado a los vecinos a acercarse al estand para conocer la riqueza de estas celebraciones y participar en las actividades programadas, entre ellas la degustación de productos típicos egabrenses, como entre otros, los gajorros.

El estand ofrece información detallada del programa de actividades de los municipios que forman Caminos de Pasión, que van desde tradiciones y devociones a música procesional y rutas de cocina y de repostería típica, así como visitas guiadas y exposiciones temporales de Semana Santa, además del programa específico de Cabra durante dichos días y el sendero de gran recorrido, el GR-341, que une los municipios de la ruta desde Alcalá la Real (Jaén) hasta Utrera (Sevilla), con un total de 320 kilómetros divididos en 11 etapas.