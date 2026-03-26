La Semana Santa se acerca: la prohermandad de la Salud de Puerta Nueva realiza su estación de penitencia en Córdoba

Córdoba ha vuelto a encontrarse este Jueves de Pasión con una de esas estampas que anuncian la inminente llegada de la Semana Santa. La prohermandad de la Salud de Puerta Nueva lleva a cabo su salida procesional en una jornada marcada por la expectación y el interés por ver su discurrir, tras los últimos meses.

La corporación ha realizado su salida desde la iglesia del Carmen de Puerta Nueva, iniciando un recorrido que la ha llevado hasta la basílica menor de San Pedro, donde ha efectuado su estación de penitencia. Desde los primeros compases, el cortejo ha mostrado un discurrir ordenado, acompañado por numerosos fieles y vecinos que no han querido perderse la cita de la joven corporación en las vísperas de la Semana Santa.

La Salud de Puerta Nueva inaugura la pasión en Córdoba / Víctor Castro

El paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud se ha adentrado en las calles del casco histórico, dejando a su paso momentos de profundo recogimiento y devoción, mientras que la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia acompañaba con sus sones, aportando fuerza y continuidad que realzaron la solemnidad y belleza del recorrido.

Cambio de recorrido

Uno de los aspectos más destacados de la jornada ha sido la modificación del recorrido. Como novedad, a la vuelta, tras alcanzar el entorno de San Andrés, la cofradía tiene previsto adentrarse en el barrio de San Agustín, ampliando su presencia en zonas que no forman parte habitual de su itinerario. Posteriormente, el cortejo tiene previsto transitar por el barrio de San Lorenzo, antes de emprender el regreso.

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Cabe destacar que esta estación de penitencia se produce en un contexto complejo para la prohermandad, que continúa atravesando dificultades tras su intervención por parte del obispado.