La hermandad de Córdoba con el recorrido más largo en Semana Santa tiene truco: más de diez horas en la calle

La Semana Santa de Córdoba pondrá a 39 hermandades en las calles de la capital del 29 de marzo al 5 de abril para recorrer la capital ante la atenta mirada de devotos y curiosos. Con la excepción de La Borriquita, que procesiona en la mañana del Domingo de Ramos, el resto de hermandades realizan su estación de penitencia por la tarde, comenzando su recorrido en torno a las 16.00 o 17.00 horas, para finalizar alrededor de la medianoche o comienzo de la madrugada.

Las estaciones de penitencia de las distintas hermandades que conforman la Semana Santa de Córdoba tienen una duración más o menos parecida, con un recorrido de, en la mayoría de casos, entre cinco y seis horas, que incluyen su paso por la carrera oficial.

Sin embargo, el recorrido y el tiempo de las cofradías en la calle dependen de la ubicación del templo de partida y su distancia de la carrera oficial. Así, hay hermandades que realizan un recorrido de poco más de cuatro horas, mientras que otras superan las diez horas en la calle. ¿Sabes cuál es la hermandad con el recorrido más largo en Córdoba? Te lo contamos.

La Piedad, en la Semana Santa de 2025. / Francisco Fernández

La Piedad pide acabar antes

Este año, una de las novedades de la Semana Santa implicaba un relevo en la cofradía con el recorrido más largo de las procesiones cordobesas. Así, por primera vez, la hermandad de la Piedad no puede concluir su estación de penitencia en la Catedral, como si hacía en años anteriores, viéndose obligada a regresar a su templo en Las Palmeras en su recorrido del Miércoles Santo.

Esto implicaba la salida de esta cofradía de San Antonio María Claret a las 17.20 horas, y el regreso a su templo a las 3.50, lo que supone estar 10 horas y 30 minutos en la calle, si bien el final del cortejo entraría a las 4.15, lo que implica casi 11 horas de estación de penitencia.

Ante este escenario, y a pesar de que los primeros itinerarios oficiales contemplaban esta casuística, la hermandad solicitó concluir en los Jardines del Obispo a fin de evitar regresar al templo de madrugada. Una petición que les fue concedida, reduciendo así su procesión a siete horas.

La estación de penitencia "más larga"

Tras este cambio, la hermandad de la Conversión, que sale el Viernes Santo desde el barrio de Electromecánicas, mantiene el título de la cofradía con la estación de penitencia más larga, permaneciendo 9 horas y 50 minutos en la calle. Esta hermandad parte a las 17.20 horas para volver a su templo a las 3.10 horas, entrando el fin del cortejo a las 3.30 horas.

La segunda es la hermandad de la Merced que, en Lunes Santo recorrerá las calles de la ciudad durante 8 horas y 57 minutos..

La Conversión, en la Semana Santa de 2025 / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Itinerario de la Conversión

Este es el itinerario de la hermandad de la Conversión: salida desde la parroquia de Nuestra Sra. del Rosario Un Paso (17.20 horas), Crta. Palma del Río (17.40), Crta. Palma del Río (18.30), Avenida de Manolete (19.30), Antonio Maura (19.50), Camino de los Sastres (20.10), Jardines de Vallellano (20.50), C. Santos Mártires (21.20), entrada a carrera oficial (21.53), Puerta del Perdón (22.20), Catedral (22.33), salida de carrera oficial (22.58), calle Santos Mártires (23.50), Conde Vallellano (00.20 horas), Camino de los Sastres (00.50 horas), Gran Vía Parque (1.20 horas), avenida Manolete (1.30 horas), Ctra. Palma del Río (2.10 horas), y regreso a la parroquia (3.10 horas).