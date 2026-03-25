La Salud de Puerta Nueva estrena recorrido: horario e itinerario completo

El Jueves de Pasión en Córdoba se consolida como una cita señalada para los cofrades, que volverán a reunirse en el entorno de Puerta Nueva para vivir una de las jornadas más destacadas de las vísperas de la Semana Santa.

En esta ocasión, la protagonista será la pro-hermandad de la Salud, que un año más realizará su salida procesional, afianzando su presencia en estos días previos a la Semana Santa.

Recorrido y acompañamiento musical

El cortejo partirá a las 21.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Puerta Nueva), iniciando un recorrido que lo llevará en dirección a la basílica menor de San Pedro.

El itinerario discurrirá por Ronda de Andújar y Alfonso XII. Tras su paso por San Pedro, continuará por Escultor Juan de Mesa, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva, plaza de San Andrés, Hermanos López Diéguez, Enrique Redel y Reja de Don Gome.

Posteriormente, seguirá por San Agustín, Obispo López Criado, Montero, Jesús del Calvario y San Lorenzo, regresando de nuevo a Ronda de Andújar para continuar por plaza de la Magdalena, Francisco de Borja Pavón y Alfonso XII, hasta llegar a Puerta Nueva, donde está prevista su entrada alrededor de las 2.00 de la madrugada.

En el apartado musical, el acompañamiento correrá a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia, que pondrá sus sones al discurrir del cortejo, contribuyendo a realzar el ambiente solemne y devocional de la jornada.