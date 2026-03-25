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Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder protagoniza el vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba

La hermandad de la Quinta Angustia celebra su vía crucis con el estreno de una nueva bandera bordada en oro fino y cinco varas de presidencia

El vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba, en imágenes

El vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba, en imágenes

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El vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba, en imágenes / VÍCTOR CASTRO

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La hermandad de la Quinta Angustia celebra este Miércoles de Pasión su vía crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en una jornada de especial recogimiento que vuelve a llevar a la corporación hasta la Catedral y que está marcada por el estreno de nuevas piezas patrimoniales y por un aumento de la participación.

Según los datos facilitados por la propia cofradía, el vía crucis ha reunido este año a más fieles y hermanos que en 2025. La hermandad destacó que tras el reparto de papeletas de sitio, que este creció un 4,8% respecto al pasado año, según informa en su web oficial.

El vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba, en imágenes

La imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder ha protagonizado el vía crucis de la Quinta Angustia en Córdoba. / Víctor Castro

Estreno de nuevas piezas de la hermandad

La jornada también ha supuesto un avance en el crecimiento artístico y patrimonial de la hermandad. El vía crucis de este Miércoles de Pasión ha servido para estrenar nuevas piezas del cortejo diseñadas por Francisco Claros, entre ellas la nueva Bandera de la Hermandad, realizada en oro fino, con bordados de Francisco Mira Montoro y orfebrería de Emilio León. El conjunto se ha completado con cinco varas de presidencia ejecutadas en el mismo taller.

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Además, el regreso a la Merced tenía previsto en la Plaza de la Compañía una ofrenda musical de la Agrupación Musical de la Redención de Córdoba. La cita deja una imagen de fe y tradición en pleno corazón de Córdoba.

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